Bonsoir bonsoir! change de cap en pleine pandémie

On essaie de construire ça d’heure en heure, de minute en minute , a indiqué mercredi l’animateur Jean-Philippe Wauthier, en entrevue à Pénélope. On est en train, aujourd’hui, d’écrire un concept de show quotidien cinq jours avant d’être en ondes , a-t-il ajouté.

Les mesures de distanciation physique ont représenté tout un casse-tête pour l’équipe, qui avait eu besoin de quelques semaines en ondes avant de bien solidifier le concept de Bonsoir bonsoir!, l’an dernier. L’émission était une sorte de fête entre proches, où l'on se réunit pour prendre un verre dans une ambiance décontractée et où l'on offre non seulement du contenu, mais aussi des moments de pur divertissement. Ces choses ne sont plus possibles à l’heure actuelle.

Toute la formule qu’on a établie pendant l’été n’existe plus; il faut la retravailler au complet , a indiqué Jean-Philippe Wauthier.

Paul Houde Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

Exit le bar branché, les plantes et l’ambiance de terrasse intérieure de l’ancien plateau; Bonsoir bonsoir! sera présentée dans nouveau « décor de fortune », version plus épurée, et évidemment sans public.

Jean-Philippe Wauthier ne recevra qu’une seule personne invitée par émission, de même qu’un collaborateur ou une collaboratrice. Il pourra entrer en contact avec d’autres personnes à distance, depuis leur domicile. On continuera également de présenter quelques performances musicales, question d'encourager les artistes en cette période trouble.

Ça va être spécial, mais on va le tester , a dit Jean-Philippe Wauthier.

Faire œuvre utile

Peu d’équipes se permettent encore de faire des tournages, ces temps-ci. On va être une des rares émissions en ondes, tous postes confondus , a fait remarquer l'animateur.

Jean-Philippe Wauthier en a profité pour souligner l’importance inestimable du travail du personnel soignant, et, sans oser se comparer avec ceux et celles qui sauvent des vies, il juge que son travail a tout de même une utilité.

Notre normalité, ça devient la vie de confinement, et dans cette normalité-là, on a besoin de trouver du réconfort , a-t-il expliqué.

C’est ainsi que Bonsoir bonsoir! sera en ondes dès le lundi 6 avril à 21 h sur ICI Télé.