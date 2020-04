Des éleveurs veulent abattre leurs bêtes à la ferme

La question des délais de délivrance de permis était déjà un sujet de préoccupations, mais avec la propagation du nouveau coronavirus et l'obligation de limiter les déplacements, elle est de plus en plus urgente.

Nous nous inquiétons pour notre santé et notre bien-être , explique Lisa Aylard, présidente de l'Institut des fermiers d'Alberni, qui représente une trentaine de fermiers du centre de l'île de Vancouver.

Lisa Aylard doit transporter ses bêtes pendant deux heures pour les mener à l'abattoir. La préparation et le retour de voyage peuvent prendre plusieurs jours. Il n'y aura bientôt plus que deux abattoirs sur l'île de Vancouver, dit-elle, car celui de Nanaimo s'apprête à fermer ses portes.

Mme Aylard a donc écrit au ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique la semaine dernière pour lui demander d'octroyer en urgence des permis d'abattage à des fermes locales afin qu'elles puissent tuer, dans le cas d'un permis de classe D, jusqu'à 25 bêtes par an.

Des éleveurs pourraient ainsi faire abattre leurs bêtes localement et approvisionner les commerces de la région alors que les consommateurs font des réserves.

Un problème à l'échelle de la province

Le ministère de l'Agriculture assure qu'il est fortement préoccupé par les effets de la COVID-19 sur les entreprises et qu'une évaluation des besoins en abattage en milieu rural est en cours.

En attendant, dans la majeure partie de la Colombie-Britannique, les fermes situées à plus d'une heure d'un abattoir peuvent demander un permis d'abattage de classe E limité à 10 animaux par an pour de la vente directe aux consommateurs locaux.

Lisa Aylard dit cependant qu'elle ne parvient pas à obtenir ce permis. Dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, Karen Persson, une éleveuse de Golden, affirme pour sa part qu'elle a dû attendre plus d'un an avant d'obtenir le sien.

Les éleveurs se plaignent des permis d'abattage depuis leur mise en place en 2004 pour endiguer la crise de la vache folle, selon Janet Thony, la présidente de l'Institut des fermiers du district A, qui couvre l'île de Vancouver et la Sunshine Coast.

Elle raconte que les abattoirs sont engorgés parce que les éleveurs font leurs réservations au même moment chaque année.

Cela prend des mois, voire un an pour obtenir une date d'abattage. Janet Thorny, présidente de l'Institut des fermiers du district A

L'agricultrice croit que l'abattage à la ferme serait tout aussi propre, voire plus, qu'à l'abattoir. Si tu ne fais pas les choses très proprement, alors tu les fais mal , commente-t-elle.

Avec les informations d'Adam Van Der Zwan