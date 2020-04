Éclosion au CHSLD Laflèche : 40 personnes atteintes de la COVID-19

La situation au CHSLD Laflèche dans le secteur Grand-Mère à Shawinigan continue d’inquiéter les autorités . Ce sont maintenant 28 résidents qui ont reçu un résultat positif à la COVID-19 et 12 membres du personnel.

Trois zones seront dorénavant délimitées pour assurer que la maladie ne se propage davantage. Une zone pour les gens porteurs du virus, une autre pour les gens qui ont des symptômes et une troisième pour ceux qui ne présentent pas de symptômes.

La situation au CHSLD de Laflèche nous préoccupe énormément. C'est une situation grave qui sévit. Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec

C’est une situation difficile autant pour les usagers, leur famille, que les employés, a dit Linda Milette, médecin-conseil à la direction de la santé publique. On s’attend à ce qu’il y ait encore des personnes atteintes dans les prochains jours parce que les mesures qu’on met en place sont efficaces une à deux semaines après. On vous rassure, les gens sur place portent l’équipement de protection, les employés se protègent et protègent les usagers.

Tous les regroupements habituels ne sont plus permis, les personnes doivent rester dans leur chambre, y compris pour les soins et les repas.

Rappelons que trois résidents sont décédés dans cette résidence de personnes âgées depuis le début de la pandémie.

Une autre situation préoccupante

Les résidences des Jardins Latourelle à Louiseville sont aussi touchées la la situation, alors que cinq résidents et trois employés sont maintenant atteints de la COVID-19.