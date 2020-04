Windsor met à pied plus de 500 employés municipaux

Les personnes touchées par cette décision sont principalement des membres des sections locales 82 et 543 du Syndicat canadien de la fonction publique. Il s'agit d'employés à temps plein et à temps partiel ainsi que de quelques employés non syndiqués.

Selon le maire Drew Dilkens, les personnes qui seront mises à pied ou qui perdront leurs heures pourront bénéficier des programmes fédéraux. Nous ferons ce que nous pouvons pour aider les employés à postuler aux programmes fédéraux , a-t-il indiqué en conférence de presse mercredi.

Selon M. Dilkens, cette décision permettra à la Ville d’économiser environ 135 000 $. Il indique toutefois que cela ne suffira pas à couvrir les dépenses liées à la crise du coronavirus.

Selon le directeur exécutif de Windsor, Onorio Colluci, il y a actuellement encore environ 1000 employés qui travaillent pour la Municipalité.

Depuis le début de la crise, de nombreux services municipaux ont fermé leurs portes, notamment l’ensemble de ses installations récréo-sportives. Le service de transport en commun, Transit Windsor, a été suspendu. L’hôtel de ville, qui est fermé au public, fonctionne quant à lui avec un personnel réduit. La Ville a par ailleurs reporté de 90 jours le paiement des impôts fonciers pour les particuliers et les entreprises.