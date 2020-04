La Floride ordonne le confinement de ses 21 millions de citoyens

Le gouverneur républicain de la Floride et fervent soutien de Donald Trump, Ron DeSantis, a ordonné mercredi un confinement général dans le but de freiner la propagation du coronavirus.

L'ordre de confinement donné à 21 millions de Floridiens entrera en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi, à parti de minuit.

Je vais prendre un décret pour limiter les mouvements et les interactions des Floridiens en dehors de leur foyer, a fait savoir le gouverneur mercredi. Des exceptions s'appliqueront aux services essentiels.

Le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, pendant une conférence de presse le 30 mars 2020 Photo : Getty Images / Joe Raedle

Au début de l'épidémie aux États-Unis, des images de jeunes faisant la fête sur les plages de Miami, alors que New York ou la Californie se préparaient au confinement, avaient choqué. M. DeSantis a d'ailleurs été largement critiqué pour sa réponse laxiste à la crise.

Avant le décret annoncé par M. DeSantis, chaque comté de l'État était chargé d'ordonner ou non le confinement de la population. En conférence de presse, le gouverneur a laissé entendre que son changement de ton suivait celui de Donald Trump.

La semaine dernière, le président semblait pencher pour un assouplissement des mesures de distanciation physique afin de relancer les activités commerciales dans les comtés moins touchés par la crise. Dimanche, il a plutôt annoncé que la directive fédérale serait prolongée jusqu'à la fin du mois d'avril.

Il semble que le président ait changé son fusil d'épaule après avoir pris connaissance de modèles prévisionnels projetant jusqu'à deux millions de morts aux États-Unis. Plus de 80 % de la population américaine a maintenant reçu l'ordre strict d'observer un confinement.

La Floride arrive au troisième rang quant au nombre d'habitants aux États-Unis, après la Californie (39 millions) et le Texas (28 millions), selon le recensement de 2018. C'est également le lieu de résidence de nombreuses personnes âgées, une population particulièrement à risque face à la COVID-19.

L'État, qui fait partie des plus touchés du pays, compte à l'heure actuelle près de 7000 cas confirmés de la maladie et 87 décès. Le pays compte maintenant plus de 210 000 cas et 4700 morts.

Le gouvernement fédéral a par ailleurs lancé un appel à ses ressortissants mercredi, leur enjoignant de revenir au pays le plus rapidement possible et ainsi d'éviter d'être bloqués à l'étranger. En outre, tous les détenus des prisons fédérales ont été placés en isolement à titre préventif.