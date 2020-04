Prestation canadienne d'urgence : le fédéral veut éviter les débordements

Le formulaire à remplir afin de formuler une demande de prestation canadienne d'urgence (PCU) sera accessible le 6 avril, sur le site web canada.ca/pcu-coronavirus  (Nouvelle fenêtre) .

Les citoyens qui n'ont pas déjà soumis une demande d'assurance-emploi pourront s'y inscrire, selon leur date de naissance.

Le 6 avril sera réservé aux personnes nées en janvier, février et mars. Le 7 avril, ce sera au tour de celles nées en avril, mai et juin. Le 8 avril, les Canadiens nés en juillet, août ou septembre pourront s'y inscrire. Le 9 avril, ce sont ceux nés en octobre, novembre et décembre qui y auront accès.

Le gouvernement recommande de choisir, si possible, les dépôts directs qui garantiront un versement en trois à cinq jours. Un chèque par la poste pourra arriver en 10 jours ou moins, assure-t-il.

Ottawa garantit l'accès à de l'aide par téléphone, par l'intermédiaire de Service Canada, pour les citoyens qui n'ont pas accès à un ordinateur.

En conférence de presse mercredi, la ministre fédérale de l'Emploi, Carla Qualtrough, a confirmé que 2,1 millions de demandes d'assurance-emploi avaient été reçues par le gouvernement fédéral.

La PCU représente 500 $ par semaine pendant un maximum de 16 semaines pour les Canadiens qui sont privés de revenu à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.

Elle est destinée aux Canadiens qui ne sont pas à l'emploi d'une entreprise qui continue à les payer grâce à la subvention fédérale mise en place par Ottawa. Cette dernière est réservée aux entreprises ayant perdu plus de 30 % de leurs revenus et peut couvrir jusqu'à 75 % de leur masse salariale.