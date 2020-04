4 autres membres des Sénateurs ont contracté la COVID-19

Les membres de l'organisation font parti de ceux qui se sont rendus en Californie avant l'interruption de la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les membres de l’équipe et du personnel se sont placés en isolement le vendredi 13 mars et se portent bien, selon l'organisation.

Tous les résultats de tests ont maintenant été reçus et ceux qui ont obtenu des tests positifs sont maintenant guéris assure la direction de l'équipe de hockey.

L’équipe médicale des Sénateurs d’Ottawa continue de surveiller activement la santé des joueurs et du personnel et suit toutes les directives appropriées des experts pour contribuer à assurer la santé et la sécurité de nos employés ainsi que celle de la collectivité en général , peut-on lire dans le communiqué.

Ceux qui ont obtenu des tests positifs sont maintenant guéris (archives). Photo : Radio-Canada / Trevor Pritchard/CBC

L’équipe ne dévoile pas le nom des deux joueurs dans ses communiqués, citant un souci de respecter la confidentialité des personnes concernées.

La LNHLigue nationale de hockey a suspendu sa saison le 12 mars en raison de l'évolution de la pandémie de COVID-19.

Les Sénateurs ont joué un match à San José, en Californie, contre les Sharks le 7 mars, même si les autorités du comté où l'aréna est situé avaient recommandé 24 heures plus tôt d'éviter tout grand rassemblement.

La LNHLigue nationale de hockey a présenté trois matchs à San José après cette recommandation. Les Sénateurs sont quant à eux demeurés en Californie pour un match contre les Ducks d'Anaheim et les Kings de Los Angeles avant que la saison soit suspendue.

Les Sénateurs ont dévoilé le 16 mars leur plan d'aide financière aux employés à temps partiel. L'organisation ottavienne s'est engagée « à développer un programme basé sur les besoins individuels des membres du personnel ».