Un défilé pour souligner un anniversaire durant la pandémie

L’idée est née sur un groupe d’entraide en ligne regroupant quelque 3000 mamans de la région de l’Outaouais. Alors qu’elles échangeaient des trucs pour divertir leurs enfants à la maison ou encore offraient des denrées aux familles plus démunies, l’une d’elles a sollicité des idées pour souligner un anniversaire de façon originale.

Mila, qui a 8 ans, a trouvé ça très difficile de ne pas voir ses amies , raconte Sophie Hunter-Racicot en ajoutant que sa fille faisait le décompte des jours restants avant son anniversaire depuis le 1er janvier dernier. C’est difficile de leur expliquer le ‘’pourquoi’’ dans tout ça… On a eu un bon trois jours de pleurs.

L’idée de faire un défilé en voiture a émergé, puis a fait boule de neige. La maman s’est ainsi alliée à d’autres parents pour organiser des défilés devant les résidences des enfants (et même d’adultes!) dont l’anniversaire est occulté par les mesures de distanciation sociale.

Qu’on se connaisse ou qu’on ne se connaisse pas, on est des mamans et on veut s’entraider.

Sophie Hunter-Racicot, participante aux défilés d’anniversaire