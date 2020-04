Le Musée des beaux-arts de Vancouver veut rejoindre les gens à la maison

Le Musée des beaux-arts de Vancouver a lancé cette semaine Arts Connects des présentations en ligne avec des conservateurs et des artistes locaux et internationaux qui sont destinés à tous. Plus de 300 personnes ont participé à la première édition le 31 mars.

Les présentations sont en fait des téléconférences à l'aide de la plateforme numérique Zoom et accompagnées d’images ainsi que d'autres supports visuels inspirés par les expositions.

Une première exposition vendredi

Le thème de la représentation du pouvoir dans la nouvelle exposition sera présenté virtuellement le 3 avril à 16 h 30.

The Tin Man Was a Dreamer mettra en vedette Dae Shields musicienne et directrice d’Afro Van Connect, Boni Kur un artiste de hip-hop africain de la région de Vancouver et Quentin VerCetty un artiste, activiste et éducateur.

Le trio va d’abord discuter de questions raciales et de la place des communautés africaines et canado-africaines et de leur avenir. Une performance en direct d’improvisation poétique et de slam suivra.

Le musée demande aux personnes intéressées de s’inscrire à l’avance.