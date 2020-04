Des vedettes du basketball participeront à un tournoi télévisé du jeu vidéo NBA 2K20

Le tournoi débute le soir du vendredi 3 avril et s'étendra sur une période de 10 jours. Il sera diffusé en direct sur la chaîne spécialisée ESPN, aux États-Unis, de même que les plateformes web Twitch, YouTube, Facebook et Twitter.

Le divertissement, et surtout le sport, a la capacité de rapprocher des communautés – dont des athlètes, les fans et les familles – et nous souhaitons que tout le monde appréciera ce tournoi , a déclaré par voie de communiqué Jason Argent, vice-président de la stratégie sportive de 2K, l'éditeur de NBA 2K20.

Voici tous les participants :

Kevin Durant

Trae Young

Hassan Whiteside

Donovan Mitchell

Devin Booker

Andre Drummond

Zach LaVine

Montrezl Harrell

Domantas Sabonis

Deandre Ayton

DeMarcus Cousins

Michael Porter Jr.

Rui Hachimura

Patrick Beverley

Harrison Barnes

Derrick Jones Jr.

Le sport virtuel et le coronavirus

Depuis le début de la pandémie, des athlètes professionnels diffusent des parties virtuelles de leur sport de prédilection pour garder leurs partisans divertis. Ce tournoi conjoint de 2K et de la National Basketball Association (NBA) s’inscrit dans cette tendance grandissante.

On pense entre autres à l’initiative du Leyton Orient FC, une équipe de quatrième division du championnat d'Angleterre de soccer, qui a réussi à organiser un tournoi de FIFA 20 réunissant les joueurs de 120 équipes de partout dans le monde.

Les pilotes du circuit de course automobile NASCAR participent de leur côté à des courses virtuelles du jeu iRacing qui sont diffusées à la chaîne FOX Sports.

Des joueurs et équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’ont pas encore organisé de parties virtuelles où des joueurs contrôlent des équipes, mais le Canadien de Montréal diffuse des simulations NHL 20 de matchs prévus dans le calendrier de la saison sur Facebook, Twitter, YouTube et Twitch en même temps qu’ils auraient été présentés à la télévision.

