Le CISSS de la Côte-Nord équipé de respirateurs pour faire face à la COVID-19

Avec 92 000 habitants et 41 respirateurs, la moyenne de respirateurs par habitant est supérieure à celle de la province. Au Québec on compte 35 respirateurs par 100 000 habitants selon les chiffres compilés par Radio-Canada la semaine dernière.

Plus précisément, neuf respirateurs se retrouvent à Baie-Comeau et huit sont à Sept-Îles. Les établissements de santé de Havre-Saint-Pierre et de Blanc-Sablon ont chacun quatre respirateurs. Les hôpitaux des Escoumins et de Forestville ont chacun trois respirateurs. Plus au nord, deux respirateurs se retrouvent à Fermont et un seul à Schefferville.

Le directeur des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique pour le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord, Danny Gagnon, explique que la grandeur du territoire nécessite une gestion particulière de ces respirateurs.

Nous, on a une deuxième ligne de distribution à mettre en place à cause de l’étendue de notre territoire. On s’est fait un centre de distribution à Baie-Comeau, et ce centre de distribution a pour devoir de bien alimenter l’ensemble des territoires de la Côte-Nord , précise-t-il.

Selon les dernières informations en date du 1er avril, 35 personnes sont atteintes de la COVID-19 sur la Côte-Nord. Une personne est hospitalisée à l’extérieur de la région.

Avec les informations d'Alexie André-Belisle