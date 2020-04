L'industrie pétrolière en Alberta réduit sa production et commence à licencier

Jusqu'à présent, malgré des annonces de réductions de dépenses et de baisse salariale pour les cadres, l'industrie pétrolière en Alberta n'avait pas encore réagi massivement à la crise de la COVID-19 et à la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Les entreprises commencent maintenant à réduire la production de pétrole et à licencier des travailleurs.