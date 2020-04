CULTURAT invite la population à partager ses beaux moments

La population de la région est invitée à utiliser le mot-clic #SolidairAT en partageant sur Facebook son beau moment de la journée, que ce soit par un texte, une photo ou une vidéo.

Selon Randa Napky, directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, la région a besoin de solidarité et de mobilisation en ces moments de crise.

On vit tous des temps difficiles et on voulait pouvoir se dire à quel point on est chanceux de vivre dans une région aussi extraordinaire, riche de sa forêt, de son eau, de son ventre, de ses humains extraordinaires, affirme Randaa Napky. On doit rester connectés pendant le confinement. On a besoin de ça comme communauté. On a démontré avec CULTURAT à quel point nous sommes unis et que quand on décide de lever un projet, on réussit à la faire.

En plus d’ouvrir un grand dialogue positif avec les gens de la région, Tourisme Abitibi-Témiscamingue veut mettre en lumière les bons coups des producteurs de la région et ainsi aider à la relance de l'économie locale.