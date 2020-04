QW4RTZ lance sa version d’Hallelujah du coronavirus!

Le groupe a changé les paroles qui se veulent maintenant un hymne au mot-clic #OnSeProtège, en cette période de confinement.

Pour entendre la chanson d’Hallelujah version coronavirus, c’est ici  (Nouvelle fenêtre) .

Dans cette version qui pourrait vite devenir un ver d'oreilles, on y entend maintenant : It’s not so hard to understand, stay inside and wash your and ou encore This is not a simple influenza, le tout, a capella, bien sûr.

Chacun chez eux, les membre du groupe ont enregistré leur partie pour créer une reprise de la chansons de Leonard Cohen, Hallelujah. Photo : Facebook (capture d'écran) - QW4RTZ

Le groupe avait déjà lancé sur les réseaux sociaux une vidéo de sa chanson, Je me lave les mains (Nouvelle fenêtre) , qui a été visionnée plus d'un million 700 000 fois.

Rappelons que le Groupe QW4RTZ a pris la décision de reporter la sortie officielle de son album qui devait avoir lieu le 12 juin 2020. Les événements de lancement d'album sont aussi reportés.