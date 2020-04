COVID-19 : Les restaurateurs doivent innover pour survivre

Le restaurant chic Provence, de Vancouver, n’a pas l’habitude de faire des plats à emporter, mais, crise oblige, le chef Jean-Francis Quaglia a emboîté le pas à ceux qui le font déjà.

« Tous les jours, on a de nouvelles idées, on fait des paquets à emporter, j'ai fait une vidéo aussi sur comment cuisiner le plat à la maison », explique le chef. Il a dû mettre 85 % de ses employés à pied, le temps de la crise.

Moi, en ce moment, c'est perdre le moins possible et résister le plus longtemps possible.

Jean-Francis Quaglia, chef du Provence