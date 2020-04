Horizon Santé-Nord hospitalise sa première patiente atteinte de la COVID-19

Cette personne a été hospitalisée à l’Unité des soins respiratoires, au niveau 6 Sud, après avoir avoir subi un test de dépistage, puis un test dans une chambre d’isolement, selon un communiqué de l’hôpital.

Santé publique Sudbury et districts a confirmé mercredi que la patiente est le 13e cas confirmé de COVID-19 sur son territoire.

Je veux féliciter les membres de notre personnel d’avoir pris toutes les précautions nécessaires et d’avoir suivi les procédures opérationnelles normalisées en matière de prévention et de contrôle des infections, d’évaluation et d’administration de tests à l’égard de ce cas , a déclaré dans un communiqué le PDG d’HSN, Dominic Giroux.

Grâce au fait que nos équipes s’étaient préparées à ce type de situation, elles ont pu la gérer avec brio. Dominic Giroux, PDG d'Horizon Santé-Nord

Nous tenons à rassurer les gens : ils peuvent recevoir des soins d’urgence majeure et mineure en toute sécurité à HSN , ajoute dans le communiqué le Dr John Fenton, médecin-chef d’HSN.

Les douze autres personnes déclarées positives dans les districts de Sudbury et de Manitoulin sont en isolement chez elles.

Deux personnes atteintes de la COVID-19 sont par ailleurs hospitalisées à Timmins.

Le bilan du nombre de cas confirmés dans le Nord de l’Ontario s’élevait mercredi en début d’après-midi à 49.