Le sel encore très présent dans des sources d’eau potable du Grand Sudbury

Une récente compilation du groupe Greater Sudbury Watershed Alliance (GSWA) a révélé des niveaux jusqu’à 30 fois plus élevés dans le lac Ramsey par rapport au lac Wanapitei.

Les eaux du lac Ramsey alimentent environ 40000 foyers sudburois. Photo : Radio-Canada / Patricia Sauzede

Les résultats de l’étude publiée le mois dernier montrent les niveaux de sodium puisés sur les eaux de surface.

Ce sont tous des échantillons pris à l’automne 2019 , dit le président de l’Alliance Richard Whitham.

Ils ont été pris à la source de robinets à divers endroits de la Ville, comme l'hôpital Horizon Santé-Nord, un magasin Canadian Tire, un Tim Hortons, la résidence Bellevue, pour ne nommer que ceux-là.

Lorsque la concentration dépasse 20 mg/L, les autorités en santé publique en sont informées.

En retour, le médecin-hygiéniste avise les médecins.

Selon l’organisme, les données recueillies ne nuisent pas à la santé publique des gens en général, mais, pour une personne souffrant de maladie chronique et qui nécessite un régime à faible teneur en sel, la quantité prélevée est importante.

Des villes ajoutent du sable au sel utilisé pour déglacer les rues de la ville. Photo : Lisa Johnson/CBC

M. Whitham concède que le taux de sel commence à diminuer, parce que la Ville l’utilise moins, mais le taux de chlorure lui continue d’augmenter.

Nous reconnaissons que la Ville a fait des efforts pour diminuer le taux de sodium quand elle procède au déglaçage, mais de 40 à 50 pour cent du sel provient des surfaces de stationnements privés. Nous ignorons à combien se chiffre la quantité de sel utilisé par le secteur privé pour déglacer les stationnements , explique M. Whitham.

Des solutions plus écologiques

Outre le jus de betterave déjà utilisé par des villes pour réduire leur teneur en sel lors du déglaçage des artères, il existe des produits relativement nouveaux avec des composés chimiques beaucoup plus sains pour l’environnement.

Marc Olivier est chimiste et professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI).

Selon lui depuis 1990 une préoccupation nouvelle est apparue, soit l’ampleur de la pénétration du chlorure de sodium et de calcium dans les eaux souterraines canadiennes.

Les autorités en santé publique ont l’obligation d’avertir les médecins si l’eau du robinet contient des niveaux élevés de chlorure de sodium. Photo : iStock

On a constaté que cela va affecter la qualité des eaux, y compris la qualité de certains lacs , dit-il.

Si vous laissez une montée d’ions chlorure, vous allez menacer la survie des espèces sensibles à la salinisation. Marc Olivier, professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle

Il explique que, depuis 30 ans, le CTTÉI tente d’orienter les gouvernements et les municipalités vers l’utilisation de produits hybrides pour limiter l’utilisation de sel et de calcium.

Un nouveau produit semble aussi prometteur.

Il s’agit de l’acétate de calcium-magnésium, un sel mixte dont on tente de vendre comme étant la solution universelle, mais elle coûte un peu plus cher , dit M. Olivier.

Le chimiste concède que peu de gens en ont entendu parler.

Ce sel est capable de bien faire fondre la glace, tout en étant biodégradable.

Toutes vos bordures de plantes et vos plates-bandes seront contentes et vous remercieront si on utilise ce matériau. Ces ions calcium-magnésium sont d’ailleurs présents dans l’environnement , fait remarquer le chimiste.

Actuellement, la disponibilité commerciale d’acétate de calcium-magnésium se retrouve surtout en petite quantité dans des quincailleries, mais ces mélanges contiennent aussi des sels.

Selon M. Olivier, l’acétate calcium-magnésium a bien performé en laboratoire, mais pas suffisamment pour permettre sa production de masse à faible coût.

Il n’y a pas d’usine canadienne qui en fabrique à très grande échelle , dit-il.

Certaines quincailleries tiennent un stock de produits qui remplace le chlorure de sodium. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Le Grand Sudbury utilise un mélange de chlorure de sodium et de sable.

Sur son site web, la Ville dit que l’utilisation de sel est relativement faible si on la compare à celle d’autres villes ontariennes.