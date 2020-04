1er avril : le PM de la Nouvelle-Écosse dénonce une fausse nouvelle

Dans un message sur Twitter, M. McNeil s’en est pris en particulier à un message falsifié portant l’en-tête du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse et le logo de la province, dans lequel on annonçait faussement que les écoles allaient bientôt rouvrir et que les vacances d’été des élèves néo-écossais n’allaient durer que quatre jours, du 28 août au 2 septembre.

Les plaisantins ont de plus signé le faux communiqué du nom du ministre de l’Éducation, Zach Churchill.

Écoles fermées au moins jusqu'au 1er mai

Ce faux message est une mauvaise idée de poisson d’avril dans le climat actuel , affirme le premier ministre.

Ce n’est pas amusant. C’est irresponsable et totalement faux. Voici les faits : nous avons reporté la réouverture des écoles au 1er mai , a rectifié M. McNeil. À l’approche de cette date, la province évaluera si la fermeture des écoles doit être prolongée.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, le 29 mars 2020. Photo : Radio-Canada

C’est amusant d’avoir le sens de l’humour le 1er avril, mais j’encouragerais tout le monde à réaliser les conséquences de leurs mots durant cette période très difficile , a conclu le premier ministre dans son message sur Twitter.

En date du 1er avril, la Nouvelle-Écosse comptait 173 personnes atteintes de la COVID-19, la maladie causée par le coronavirus.

Dimanche dernier, le premier ministre Stephen McNeil avait fustigé publiquement les citoyens qui ne respectaient pas les consignes d’isolement et d’éloignement physique, ou qui entraient dans des lieux publics fermés par la province ou les municipalités.