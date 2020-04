Les anabaptistes face à la COVID-19 : « Nous faisons aussi partie de ce monde »

Chez les huttérites, les mennonites de l'Ordre ancien et les amish, qui ont un attachement particulier à mener une vie sobre en communauté, s’adapter aux mesures imposées par la pandémie de COVID-19 n'est pas toujours facile.

Les anabaptistes vivent en retrait du monde, mais ne sont pas pour autant à l’abri du virus. Ces communautés chrétiennes conservatrices ont dû elles aussi adopter des mesures de distanciation sociale, une pratique pourtant difficilement compatible avec leur mode de vie basé sur le partage, les traditions et un certain rejet de la technologie.

Toutes nos ressources, notre temps et notre énergie sont partagés et guidés dans un cadre communautaire, témoigne Kenny Wollmann, membre de la colonie Baker Hutterite au Manitoba. Nous mangeons trois repas par jour ensemble, nous travaillons ensemble, nos vies sont inexorablement liées.

Lorsqu’une situation comme celle-ci se présente, on doit réfléchir à ce que cela signifie. Comment est-ce qu’on peut se rassembler désormais? Comment protéger les plus vulnérables parmi nous? , questionne-t-elle.

Pour certains aspects c’est plus facile pour nous les huttérites, mais pour d’autres, c’est aussi plus difficile , ajoute-t-elle.

Comment éviter les rassemblements?

Les restrictions sur les rassemblements varient en fonction des provinces. En Alberta, ils sont limités à 15 personnes, au Manitoba à 10, en Ontario à 5 et au Québec, ils ne doivent pas dépasser 2 individus. Ces chiffres changent aussi de jour en jour.

Dans les communautés huttérites, chaque repas est toutefois préparé et partagé dans une grande salle communautaire. Tous les membres prennent également part aux événements religieux, aux mariages et aux funérailles.

C’est un changement massif de paradigme pour nous. Toute la société est organisée de sorte qu’on prenne part, intentionnellement, aux affaires des autres , renchérit Kelly Wollmann.

À cause des mesures de distanciation sociale, les membres des communautés huttérites ne peuvent plus prendre leurs repas ensemble, comme ils en ont l'habitude. Photo : Sheri Hofer / Baker Hutterite Colony

Des mesures qui ne font pas l’unanimité

De façon générale, les huttérites suivent les informations et sont conscients de la pandémie qui se rapproche de chez eux.

Malgré tout, certains remettent en question les mesures imposées par l’équipe spéciale du Conseil de sécurité huttérite (Hutterian Safety Council) pour la COVID-19, établi pour l’occasion.

Ce conseil voit ainsi à l’application des mesures provinciales et fédérales à toutes les communautés huttérites.

Il représente 350 communautés au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les nord-ouest des États-Unis.

Je viens de recevoir un appel d’un coordonnateur huttérite qui nous demande d’arrêter d’envoyer des bulletins d’informations, parce qu’ils font peur aux gens. Ils préfèrent ne pas le savoir. Mark Waldner, membre de l’équipe spéciale COVID-19 du Conseil de sécurité huttérite et membre de la colonie Decker au Manitoba

Ces restrictions déchirent le coeur de nos communautés, de nombreux membres n’arrivent pas à comprendre le sérieux de la situation et l’impératif de trouver des solutions pour limiter la transmission du virus , écrit Mark Walder dans un courriel à CBC/Radio-Canada.

Consulter sous forme de texte Dossier national sur la COVID-19.

Restrictions des médias électroniques

Malgré le scepticisme autour des technologies et des médias sociaux, certains leaders communautaires ont commencé à utiliser des applications comme Zoom ou Skype pour prodiguer des services religieux.

À cause de cette nouvelle réalité, nous sommes forcés d’imaginer d’autres façons de rassembler le corps de Jésus Christ, et transcender nos limites de temps et d’espace d’une façon étonnante , indique Kelly Wollmann.

Chez les mennonites de l'Ordre ancien, l’adaptation reste toutefois plus difficile. La distance physique et sociale est multipliée parce qu’ils rejettent la technologie moderne, selon le titulaire de la chaire de recherche sur les études mennonites à l’Université de Winnipeg, Royden Loewen.

Des mennonites de l’Ordre ancien lui ont dit qu’ils comptaient écrire leurs sermons et les déposer personnellement devant chaque maison. Entre-temps, les mariages seront repoussés et les funérailles, limitées.

Malgré tout, les mennonites de l’Ordre ancien ne craignent pas la COVID-19 autant que les Canadiens, nuance Royden Loewen. Enracinés dans une culture agraire, ils acceptent plus facilement le cycle de la vie et de la mort et ce qu’ils considèrent comme la volonté de Dieu.

Ce qui arrivera, arrivera , lance-t-il.

Avec les informations de Karen Pauls