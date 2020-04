Un club Harry Potter virtuel pour mieux vivre le confinement

La célèbre auteure J.K. Rowling en a fait l’annonce mercredi sur Twitter : Les parents, les enseignants et tous ceux qui veillent à ce que les enfants s’amusent et restent stimulés pendant le confinement ont peut-être besoin d’un peu de magie. C'est pourquoi je suis heureuse de lancer harrypotterathome.com  (Nouvelle fenêtre) .

C’est comme si Poudlard offrait des cours à distance! s’est exclamée une internaute.

Des activités en anglais, des livres en français

Harry Potter at Home [Harry Potter à la maison] regroupe plusieurs initiatives lancées en partenariat avec Audible, Bloomsbury, Overdrive, Pottermore Publishing et Scholastics. Malheureusement, les vidéos, jeux et jeux-questionnaires ne sont offerts qu’en anglais, mais du côté des livres audio et des livres électroniques, il y a plus de choix.

Le premier tome de la saga, Harry Potter à l’école des sorciers, est offert gratuitement en livre audio sur la plateforme Audible en six langues, dont le français. Le livre électronique est de son côté offert gratuitement en 20 langues – dont la langue de Molière – sur les sites des libraires participants, incluant l’application Libby d’Overdrive.

On souligne également, comme annoncé auparavant, que les enseignants et enseignantes qui désirent faire la lecture des Harry Potter à leurs élèves ont la permission de le faire sans licence.

Pendant plus de 20 ans, Poudlard a été un lieu d’évasion pour tous - fans, lecteurs et lectrices, jeunes ou moins jeunes. Durant cette étrange période que nous traversons, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à nouveau à Poudlard , peut-on lire sur le site.

