Le trompettiste Wallace Roney succombe à la COVID-19

Le trompettiste Wallace Roney est mort après avoir été hospitalisé le 25 mars dernier dans un hôpital de Paterson au New Jersey.

Né à Philadelphie le 25 mai 1960, il avait étudié au Berklee College of Music et la Duke Ellington School et aussi avec les plus grands du jazz.

Le musicien était un ami de Miles Davis qui était surtout son mentor. Ce dernier lui avait offert l’une de ses trompettes en 1983 lors de leur première rencontre.

Le trompettiste Wallace Roney, en concert, rend hommage à son mentor Miles Davis.

D’ailleurs, les deux musiciens étaient sur scène ensemble en 1991 lors du renommé Festival de jazz de Montreux. Miles David est mort quelques semaines plus tard, en septembre.

En 1994, Wallace Roney a remporté un prix Grammy pour son album hommage à son mentor A Tribute to Miles.

Son dernier album Blue Dawn – Blue Nights est sorti en 2019.

Andrew Jack, un professeur d’accent

Andrew Jack était connu pour son rôle du Major Caluan Ematt dans la plus récente trilogie des films de Star Wars. Il est mort de la COVID-19 dans un hôpital de la banlieue de Londres, en Angleterre. Sa femme Gabrielle Rogers n’a pu être à son chevet, car elle se trouve toujours en quarantaine en Australie.

Nous avons perdu un homme aujourd’hui. Andrew Jack a été diagnostiqué du coronavirus il y a deux jours. Il ne souffrait pas et il s’est échappé paisiblement en sachant que sa famille était “avec” lui , a-t-elle écrit sur Twitter en partageant une photo de son mari.

Andrew Jack était connu pour être un professeur d’accents et de dialectes. D’ailleurs, il avait travaillé sur la trilogie Le seigneur des anneaux.