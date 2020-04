Terre-Neuve-et-Labrador prolonge l'état d'urgence sanitaire de 14 jours

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador annonce 23 nouveaux cas de COVID-19 dans la province et prolonge l'état d'urgence sanitaire de 14 jours.

La prolongation de l’état d’urgence de 14 jours a été recommandée par la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Janice Fitzgerald.

D'ailleurs, le premier ministre Dwight Ball prévient la population qu'un lent retour à la normale est à prévoir. J'ai eu des discussions avec mes homologues au fédéral et au provincial et on nous a avertis que cette situation pouvait durer au-delà de la Fête du Canada [le 1er juillet] , rapporte M. Ball.

Une situation financière qui « s'améliore »

Terre-Neuve-et-Labrador a échappé de justesse à la faillite en mars à cause de la pandémie, a-t-on appris mercredi. Lors du point de presse quotidien sur l'évolution de la COVID-19 mercredi, le premier ministre provincial Dwight Ball a abordé le sujet et a déclaré qu'il rendra bientôt public une lettre datée du 20 mars dans laquelle il avait demandé de l'aide financière au premier ministre Justin Trudeau. Les choses ont radicalement changé depuis , assure-t-il. Nous étions dans une position difficile après le blizzard Snowmageddon.

175 cas, 10 hospitalisations et 10 guérisons

Tous le nouveaux cas ont été dépistés dans l’est de l’île de Terre-Neuve.

Jusqu'à maintenant, 10 personnes atteintes du virus ont été admises à l’hôpital. Trois patients sont aux soins intensifs.

Dix autres ont récupéré et sont considérés comme guéris.

Au total, 175 cas ont été recensés sur le territoire.

Terre-Neuve-et-Labrador demeure la province atlantique la plus touchée par la COVID-19 à l'heure actuelle et la deuxième province au Canada proportionnellement à sa population.