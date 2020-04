Des parents nord-côtiers s’organisent pour l'apprentissage scolaire à la maison

Comme beaucoup de parents dans les dernières semaines, le Septilien Yan Rivard doit faire preuve de créativité pour offrir un semblant d'école à la maison à sa fille de 7 ans.

Pour le moment, la petite Amélie semble satisfaite de l'enseignement prodigué à la maison. On dirait qu'on est à l'école, mais avec nos parents fait que j'aime ça, dit-elle. Son père cependant, voit bien les limites de ses capacités pédagogiques.

C'est une première année, on n’est pas en secondaire 5 non plus. Ce n’est peut-être pas la même réalité que d'autres parents ont présentement.

Yan Rivard, père de deux enfants