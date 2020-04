La banque alimentaire de Sudbury se prépare à une affluence peu ordinaire

Le nombre de personnes demandant de l’aide alimentaire dans la région du Grand Sudbury a explosé ces dernières semaines. Toutefois, la générosité de compagnies et d’individus aide l’organisme à naviguer et à répondre à cette hausse soudaine de la demande, conséquence directe de la COVID-19.

La banque alimentaire fournit 44 agences de la région et celles-ci offrent de la nourriture à environ 8500 personnes par mois en temps normal.

La conseillère municipale Deb McIntosh s’attend à ce que ce chiffre grimpe rapidement avec les pertes d’emplois et le ralentissement économique rattaché au coronavirus.

Mme McIntosh a déjà dirigé la banque alimentaire de Sudbury et c’est une des raisons pourquoi elle tient tant à lui venir en aide. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le premier du mois, c’est la journée du loyer , dit-elle, et beaucoup de familles ont perdu leur emploi. Et je m’attends à plusieurs semaines, et même des mois avant que le tout revienne à la normale. Le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi au cours des deux dernières semaines est sans précédent .

La banque alimentaire de Sudbury dépense habituellement 20 000 $ par mois pour acheter des denrées qu’elle redistribue aux agences. Cette dépense atteint maintenant 50 000 $. Deb McIntosh, conseillère municipale à la Ville du Grand Sudbury

Une nouvelle campagne

Chaque printemps la banque alimentaire de Sudbury fait la cueillette de nourriture dans la communauté.

Cela ne sera pas possible cette année , dit Dan Xilon, le directeur général de la banque alimentaire.

C’est pourquoi l’organisme a plutôt choisi de lancer « Cash for Cans/Opération donation ».

La banque alimentaire de Sudbury magasine les meilleurs prix auprès des grossistes pour acheter le plus de denrées possibles. Photo : Kate Rutherford/CBC

Avec les dons recueillis, la banque alimentaire peut ainsi acheter les denrées qu’elle a besoin pour les distribuer aux familles.

Cette campagne n’a pas une semaine que déjà elle a surpassé son objectif de 250 000 $.

Parmi les généreux dons reçus, il y a la minière Vale qui a versé 100 000 $.

La banque alimentaire est plus sollicitée ces jours-ci et nous voulons donner notre appui , a dit Danica Pagnutti, porte-parole des opérations de Vale à Sudbury, dans un communiqué.

Plus de 40 organismes se fient à la banque alimentaire de Sudbury pour nourrir les plus démunis. Photo : CBC

La famille Lougheed a aussi donné 100 000 $, et un concessionnaire automobile, Doyle Dodge, y est allé d’un don de 10 000 $ , a confirmé la conseillère McIntosh.

Nous allons continuer à recueillir l’argent dit-elle, parce que la COVID0-19 est loin d’être derrière nous .