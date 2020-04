Québec limite les déplacements pour quatre nouvelles régions

Le gouvernement Legault resserre les mesures visant à limiter les allées et venues en Outaouais, dans les Laurentides, dans Lanaudière et en Mauricie.

L'ordonnance de la santé publique a été dévoilée mercredi matin par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Sûreté du Québec (SQ)

En limitant ainsi les entrées et les sorties, les autorités de santé publique croient pouvoir limiter et prévenir davantage la propagation de la COVID-19 , écrivent-ils.

Ainsi, des points de contrôle additionnels seront déployés aux abords et à l'intérieur de quatre nouvelles régions à compter de midi, soit : l'Outaouais; les MRC d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil, dans les Laurentides; les territoires d'Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm, dans Lanaudière; et l'agglomération de La Tuque, en Mauricie.

En ce qui a trait au confinement de l'Outaouais, la SQSûreté du Québec travaillera avec le Service de police de la Ville de Gatineau et le Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais afin de mettre en place des mesures communes pour limiter les déplacements qui seront contrôlés sur une base aléatoire , précise-t-elle.

La décision, difficile, mais nécessaire , a été prise sur recommandation de la santé publique , a expliqué sur Twitter le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe. On va y arriver, faut pas lâcher!

Les déplacements pourraient également devenir plus difficiles sur les cinq ponts reliant Gatineau à Ottawa, selon ce qu'a appris Radio-Canada.

Des contrôles qui se multiplient

Déjà, des barrages routiers avaient été érigés le 28 mars dernier pour limiter l'accès à huit régions du Québec.

On en retrouve également à la frontière du Nouveau-Brunswick, du Labrador et aux limites de l'Ontario et de l'Abibiti-Abitibi-Témiscamingue.

De plus, des points de contrôle ont été érigés à des endroits stratégiques le long de la frontière entre le Québec et les États-Unis afin de sensibiliser les voyageurs aux mesures gouvernementales actuelles.

Évidemment, tous ces barrages ne s'appliquent qu'aux déplacements jugés non essentiels par les autorités.