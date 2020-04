Sainte-Pétronille prend des mesures pour réduire le nombre de visiteurs

La municipalité de Sainte-Pétronille, à l’île d’Orléans, va fermer ses stationnements publics et restreindre l’accès aux visiteurs afin de réduire la propagation du coronavirus.

Le 28 mars dernier, des dizaines de personnes, des non-résidents, ont décidé de profiter du beau temps pour aller se promener à l’île d’Orléans.

Les visiteurs étaient nombreux à se stationner dans les rues et les stationnements publics pour ensuite aller marcher en groupe.

Une situation qui enfreignait souvent la consigne de distanciation physique de deux mètres et qui a provoqué la crainte, chez plusieurs citoyens, que la COVID-19 se propage à l’île d’Orléans.

La moyenne d’âge y est élevée et il y a également plusieurs résidences pour personnes âgées.

Depuis deux fins de semaine, on constate qu’il y a une affluence importante. Ça a amené une densité importante de gens qui circulent dans nos rues, jusqu’à empêcher nos propres citoyens de sortir dans la rue par peur , soutient le maire de Sainte-Pétronille et préfet de la MRC de l’Île-d’Orléans, Harold Noël.

Harold Noël est maire de Sainte-Pétronille et préfet de la MRC de l'Île d'Orléans Photo : Radio-Canada

Le conseil municipal de Sainte-Pétronille a donc décidé de fermer, à compter de samedi prochain, les stationnements du centre communautaire et du quai de Sainte-Pétronille.

Ça va être un incitatif. Ça ne sera pas des barrières, ni des chaînes. Les obstructions vont être accompagnées de panneaux, qui vont indiquer la situation, pourquoi on fait ça. On va indiquer la COVID-19, expliquer que des mesures de distanciation doivent être respectées , affirme Harold Noël.

L’accès à la rue Horatio-Walker sera aussi limité à la circulation locale. Cette rue de Sainte-Pétronille, bordée par le fleuve, est prisée des marcheurs et des visiteurs.

Ces mesures adoptées mardi soir par les élus seront appliquées jusqu’à nouvel ordre.

Ce sera comme ça tant qu’on ne changera pas notre idée. On ne connaît pas encore la longueur de la crise. Concernant la contamination, on est dans une période où il y a une croissance. Tant que ce ne sera pas passé, on veut protéger nos citoyens , souligne Harold Noël.

Nicolas Gagné, un résident de Sainte-Pétronille, s’inquiètait de la présence de nombreux visiteurs à l’île d’Orléans le 28 mars. Photo : Courtoisie / Nicolas Gagné

D’autres restrictions à prévoir

D’autres municipalités de l’île d’Orléans, comme Saint-Laurent, Saint-Jean et Saint-François, ont connu des situations similaires à Sainte-Pétronille au cours des dernières semaines.

Les maires de la MRC doivent se réunir, mercredi après-midi, pour discuter de la situation et possiblement adopter d’autres mesures afin de restreindre les rassemblements de visiteurs.

La réunion aura aussi pour objectif l’adoption de mesures pour soutenir la relance économique de l’île d’Orléans.

Il n’est pas question, pour l’instant, de contrôler les entrées et sorties au pont de l’Île d’Orléans.