Trudeau incapable de garantir un approvisionnement suffisant en équipements de protection

Dans cette situation on ne peut rien garantir , a dit le premier ministre canadien après avoir été interrogé sur le sujet, mercredi, lors de sa conférence de presse quotidienne devant sa résidence de Rideau Cottage.

M. Trudeau a assuré que son gouvernement fait tout ce qu'il peut pour mettre la main sur ces équipements, plus particulièrement des masques de protection, mais a réitéré que la compétition pour les obtenir était féroce.

Il a par ailleurs indiqué à plusieurs reprises que la situation actuelle pourrait bien perdurer des mois. Il refuse toutefois de diffuser les scénarios sur lesquelles planche son gouvernement.

Les gens doivent s’attendre qu’on va être dans cette situation pendant bien des semaines encore, sinon des mois , a-t-il laissé tomber.

On comptait mercredi matin 8612 cas confirmés de la COVID-19 au Canada et 108 décès dus à la maladie. Les provinces les plus touchées sont le Québec (4162), l’Ontario (1987), la Colombie-Britannique (1013) et l’Alberta (754).

Plus de détails suivront.