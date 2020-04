Vers une circulation à sens unique dans les épiceries pendant la pandémie ?

Une résidente de Regina, Bonne Balaski, aimerait que la circulation à sens unique dans les allées soit instaurée dans toutes les épiceries de la province.

Même s’il y a des marqueurs au sol près des caisses, au moment où vous y êtes et qu’il y a deux mètres de distance entre vous et les gens devant ou derrière, il est fort possible que vous les ayez déjà dépassées dans les allées , croit celle qui dit ne pas être sortie de chez elle depuis deux semaines, sauf pour faire son épicerie.

On parle sans arrêt de distanciation sociale, mais dans le seul endroit où nous devons tous être ensemble [à l’épicerie], il semble que ce soit oublié et je ne comprends pas. Bonnie Balaski, résidente de Regina

La semaine dernière, une épicerie dans le sud de Regina, Lakeview Fine Foods, a mis en place un système de circulation à sens unique dans ses allées, mais selon Bonnie Balaski, il s’agit de la seule épicerie à avoir pris cette mesure à sa connaissance.

Ainsi, dès leur entrée dans l’établissement, les clients sont accueillis par des panneaux qui leur indiquent qu’une circulation à sens unique dans les allées est en vigueur. De plus, l’épicerie a placé des flèches au sol pour aider les clients à se diriger à travers le système, mais aussi pour les inciter à garder leurs distances avec les autres.

C’est une solution facile et sécuritaire, alors nous avons décidé d’instaurer l’idée tout de suite et d’avoir une longueur d’avance [sur les autres épiceries] , affirme le propriétaire de l’établissement, Charles Tooke, qui assure que la mesure est appréciée des clients.

Les allées sont plutôt étroites. Quand il y a des gens qui circulent dans les deux sens, quand ils se croisent, ils se rapprochent les uns des autres , poursuit-il.

Les flèches de couleur sont bien visibles à travers les allées de l'épicerie Lakeview Fine Foods, dans le sud de la ville de Regina. Photo : Trent Peppler

Loblaws emboîte le pas

Dans un communiqué, l’entreprise Loblaws confirme qu’elle entend tester cette méthode dans quelques-unes de ses épiceries d’ici la fin de la semaine.

L’initiative réjouit d’ailleurs grandement Bonnie Balaski, qui se dit heureuse de constater que l’entreprise prend au sérieux la situation.

J’aimerais que ce soit instauré avant la fin de la semaine, mais je comprends [que les responsables] doivent être occupés en raison de la crise. J’espère qu’une fois qu’ils instaureront la circulation à sens unique, les autres épiceries feront de même , souligne-t-elle.

Faire son épicerie en ligne

De plus en plus de Saskatchewanais optent pour une autre solution afin de respecter les consignes de distanciation sociale, soit l’achat en ligne.

Une telle situation provoque cependant des délais bien plus grands entre le moment où la commande est réalisée et le moment où les produits sont livrés à la maison.

Avant la pandémie de COVID-19, les livreurs des Real Canadian Superstores à Regina prenaient bien souvent une journée avant de se retrouver à la porte des résidents.

Or, la période d’attente est maintenant entre trois et sept jours après la date où la commande a été effectuée, tout dépendant du nombre de produits qui se trouve sur celle-ci.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti