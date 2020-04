COVID-19 : les passages entre Ottawa et Gatineau contrôlés

Les barrages ne sont pas installés de façon permanente. Ils peuvent avoir lieu un peu partout sur le territoire de l'Outaouais et à la sortie de tous les ponts interprovinciaux. C'était d'ailleurs le cas mercredi : les policiers étaient aux abords des ponts enjambant la rivière des Outaouais, en plus de surveiller la route 148 et le chemin Terry Fox à Aylmer ainsi que le traversier situé à Masson-Angers.

Pour le moment, les policiers de la Sûreté du Québec ne font que sensibiliser et éduquer les automobilistes, mais ceux qui font un déplacement non essentiel pourraient devoir faire demi-tour.

Un barrage policier a lieu à la sortie du pont Champlain, à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Les policiers entendent également surveiller les passages vers l'Ontario. La mesure est mise en place pour inciter les Québécois et les Ontariens à rester dans leur région respective.

Mercredi, les agents du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ont érigé des points de contrôle au traversier de Masson-Angers ainsi qu'aux ponts Alexandra, Portage, des Chaudières et Champlain. L'intersection de la route 148 et du chemin Terry Fox était aussi contrôlée.

Nos agents ne seront pas présents 24 h sur 24, 7 jours sur 7, le tout se fait de façon sporadique , explique l'agente du SPVGService de police de la ville de Gatineau Renée-Anne St-Amand en entrevue à Radio-Canada.

L'agente St-Amand du SPVG lors d'une entrevue. Photo : Radio-Canada

On parle d'une évaluation au cas par cas, il faut que ce soit un déplacement essentiel, pour le travail, pour un rendez-vous médical, le policier prendra la décision par rapport aux éléments. Renée-Anne St-Amand, SPVG

Des contrôles possibles partout en Outaouais

C'est une ordonnance de la santé publique québécoise dévoilée mercredi matin par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Sûreté du Québec qui permet ces contrôles aléatoires. En limitant ainsi les entrées et les sorties, les autorités de santé publique croient pouvoir limiter et prévenir davantage la propagation de la COVID-19 , écrivent-ils.

La Sûreté du Québec travaille en étroite collaboration avec le SPVGService de police de la ville de Gatineau et le Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais afin de mettre en place des mesures communes pour limiter les déplacements qui seront contrôlés sur une base aléatoire par les forces policières , peut-on lire dans le communiqué.

Quatre régions sont touchées par cette annonce, soit l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie. Ces mesures visent à limiter les déplacements non essentiels entre les régions et du même coup, limiter la propagation du virus.

Les déplacements devraient se limiter à des motifs médicaux ou de travail, quand le télétravail n'est pas possible, explique le MSSS.

Mesures bien accueillies par les élus de l'Outaouais

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin (archives) Photo : Radio-Canada

La Conférence des préfets de l’Outaouais se réjouit de cette nouvelle mesure, même si elle est moins restrictive que dans d'autres régions du Québec, où toutes les allées et venues sont surveillées.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, affirme dans un communiqué commun que cette décision était devenue une étape nécessaire dans le contexte de notre réalité géographique . Ces mesures vont avoir pour effet d'octroyer aux forces de l'ordre une plus grande capacité d'intervention pour limiter les déplacements non essentiels.

Chaque déplacement implique potentiellement des arrêts qui multiplient les risques de contagion. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Je salue donc l’écoute du gouvernement dans notre demande de mettre en place tous les moyens possibles afin de limiter les déplacements inutiles sur nos territoires , a ajouté le préfet de la MRC de Papineau, Benoît Lauzon.

L'Outaouais compte maintenant 50 cas positifs de COVID-19, dont une poignée en secteur rural. À Ottawa, la santé publique en dénombre 144, tandis que les autorités sanitaires de l'est ontarien en recensent 13.