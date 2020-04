COVID-19 : les passages entre Ottawa et Gatineau contrôlés

Les barrages ne sont pas érigés de façon permanente, précise la Sûreté du Québec (SQ). Ils peuvent avoir lieu un peu partout sur le territoire de l'Outaouais.

Pour le moment, les policiers de la SQ ne font que sensibiliser et éduquer les automobilistes, mais ceux qui font un déplacement non essentiel pourraient éventuellement devoir faire demi-tour.

C'est une ordonnance de la santé publique québécoise dévoilée mercredi matin par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui permet ces contrôles.

La Sûreté du Québec travaille en étroite collaboration avec le Service de police de la Ville de Gatineau et le Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais afin de mettre en place des mesures communes pour limiter les déplacements qui seront contrôlés sur une base aléatoire par les forces policières , peut-on lire dans le communiqué.

Quatre régions sont touchées par cette annonce, soit l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie. Ces mesures visent à limiter les déplacements non essentiels entre les régions et du même coup, limiter la propagation du virus.

Mesures bien accueillies par les élus de l'Outaouais

La Conférence des Préfets de l’Outaouais se réjouit de cette nouvelle mesure, même si elle est moins restrictive que dans d'autres régions du Québec, où toutes les allées et venues sont surveillées.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, affirme dans un communiqué conjoint que cette décision était devenue une étape nécessaire dans le contexte de notre réalité géographique . Ces mesures vont avoir pour effet d'octroyer aux forces de l'ordre une plus grande capacité d'intervention pour limiter les déplacements non essentiels.

Chaque déplacement implique potentiellement des arrêts qui multiplient les risques de contagion. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Je salue donc l’écoute du gouvernement dans notre demande de mettre en place tous les moyens possibles afin de limiter les déplacements inutiles sur nos territoires , a ajouté le préfet de la MRC de Papineau, Benoît Lauzon.

L'Outaouais compte maintenant 50 cas positifs de COVID-19 , dont une poignée en secteur rural. À Ottawa, la santé publique en dénombre 144 , tandis que les autorités sanitaires de l'est ontarien en recensent 13 .