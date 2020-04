Le marché Prospect-Axep demeurera ouvert le dimanche

Le commerce, situé au coin des rues Victoria et Prospect, est considéré comme un dépanneur étant donné sa superficie.

On s'est demandé aussi si on donnait un répit à nos employés. On leur a posé la question et ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas perdre ces heures-là. C'est aussi pour ça que nous avons décidé de rester ouvert , a ajouté la propriétaire du marché Prospect-Axep, Sabina Kapetanovic.

Si l'achalandage devient trop important, Mme Kapetanovic songe à mettre un employé devant la porte pour gérer la circulation. On demande aux gens de venir vraiment juste en cas de besoin , poursuit-elle.

Le commerce a revu son modèle d'affaires depuis les dernières semaines.

Le service de bureau de poste a été fermé pour permettre l'ajout de trois membres du personnel à temps plein à la livraison.