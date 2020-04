Plus de 9000 morts de la COVID-19 en Espagne, les États-Unis se préparent au pire

Le nouveau coronavirus a tué plus de 42 000 personnes dans le monde, dont les trois quarts en Europe, et la pandémie, qualifiée par l'ONU de pire crise à laquelle l'humanité ait été confrontée depuis 1945, menace plus que jamais de submerger les États-Unis.

Deuxième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie, l'Espagne a annoncé mercredi avoir enregistré un nouveau record quotidien de 864 morts en 24 heures, passant la barre des 9000 morts.

Deux mois après la détection d'un premier cas de contamination dans le pays, l'Espagne redoute toujours de voir submergées les unités de soins intensifs qui travaillent déjà à la limite de leurs capacités.

Depuis le début de la pandémie en décembre en Chine, plus de 830 000 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe, 186 000 aux États-Unis et plus de 108 000 en Asie.

Pour freiner la propagation de la pandémie, plus de 3,75 milliards de personnes, soit 48 % de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles.

En Chine, alors que le confinement est progressivement levé à Wuhan, berceau de la pandémie, les premiers pas en plein air des habitants sont consacrés à déposer sur les tombes de pierre les urnes contenant les cendres de leurs proches.

Ailleurs, on guette fébrilement le pic du taux de mortalité, annonciateur d'un reflux et d'un désengorgement des services de réanimation.

La situation pas encore stabilisée en Italie

Un travailleur de la santé fait un prélèvement chez un homme s'étant présenté dans une clinique mobile, à Rome. Photo : Reuters / Yara Nardi

En Italie, pays qui enregistre le plus grand nombre de décès (plus de 12 400 en un peu plus d'un mois), le confinement commence à produire des résultats encourageants, après trois semaines.

Mais la péninsule a encore compté 837 nouveaux morts en 24 heures, et les médecins italiens s'inquiètent désormais des convalescents, qui quittent l'hôpital dès que leur vie n'est plus menacée, même s'ils sont encore contagieux.

Certains sont envoyés dans des centres qui accueillent des personnes âgées. En dépit des strictes mesures de protection édictées, des médecins évoquent un massacre silencieux dans ces structures.

Dans une guerre comme celle-ci, on ne peut se permettre de s'exposer à l'apparition de nouveaux foyers de contagion qui risquent de transformer ces centres de convalescence en bombes virales qui diffusent le virus , met en garde Raffaele Antonelli Incalzi, président de la Société de gériatrie italienne.

Près de 500 patients sont aussi morts du coronavirus dans les hôpitaux français ces dernières 24 heures, soit une nouvelle hausse record depuis le début de l'épidémie, qui porte le bilan total à 3523 morts.

Pendant ce temps en Iran, on a dépassé mercredi la barre des 3000 décès.

Tous ces bouleversements risquent d’avoir des conséquences sur l’industrie alimentaire. Les agences dépendant de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce ont averti qu’il existe désormais un risque de pénurie alimentaire sur le marché mondial à cause des perturbations liées à la COVID-19 dans le commerce international et les chaînes d'approvisionnement.

Les États-Unis, nouvel épicentre de la pandémie

Un site a été dressé à Central Park pour accueillir des malades. Photo : Reuters / Jeenah Moon

Mais ce sont les États-Unis, où près des trois quarts des Américains vivent désormais confinés, qui risquent de devenir le nouvel épicentre de la pandémie. Le président Donald Trump a demandé à ses concitoyens de se préparer, à l'instar de l'Europe, à des semaines très, très douloureuses .

Un total de 4076 décès ont été recensés mercredi, soit un chiffre multiplié par deux en trois jours, a annoncé l'Université américaine Johns Hopkins, dont les bilans font autorité. Plus de 40 % de ces décès ont été enregistrés dans l'État de New York.

La Maison-Blanche a présenté ses projections : selon elle, la maladie devrait faire entre 100 000 et 240 000 morts aux États-Unis avec les restrictions actuelles, contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure.

À New York, une douzaine de tentes dressées dans Central Park se préparent à accueillir des malades.

Autre preuve de la gravité de la situation : le commandant d'un porte-avions nucléaire américain infesté par le coronavirus s'est heurté au refus du Pentagone lorsqu'il a demandé l'autorisation d'évacuer son équipage, coincé dans l'île de Guam, dans le Pacifique.

La Russie a annoncé mercredi avoir envoyé un avion chargé d'aide humanitaire aux États-Unis.