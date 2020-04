La cathédrale de Rimouski n'est plus chauffée

Depuis, le bâtiment n'est plus chauffé, confirme la Fabrique Saint-Germain, qui gère l'église. Le chauffage est cependant maintenu au presbytère.

On ignore pour l'instant si des travaux seront effectués, ni à quel moment.

Une fuite semblable, mais de moindre envergure, avait été détectée par des employés de la Ville de Rimouski, en octobre 2018, et avait depuis été colmatée. Ces travaux sont cependant toujours au cœur d'un litige qui oppose l'Archevêché de Rimouski et la Fabrique Saint-Germain depuis l'an dernier.

La conduite d'eau permettant le chauffage de la cathédrale est brisée. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Si les membres de la Fabrique déplorent la situation, ils s'estiment chanceux que cet incident survienne au printemps, ce qui, selon eux, ne devrait pas mettre en péril le bâtiment.

Ils assurent que des précautions ont été prises pour que cette situation n'entraîne pas d'autres bris à l'intérieur de la cathédrale. Selon eux, malgré l'absence de chauffage, la température s'y maintient à environ 11 degrés Celcius.

Des travaux de réparation des fournaises de la cathédrale avaient d'ailleurs été entamés en collaboration avec la Ville de Rimouski, avant la crise du coronavirus. Ils ont cependant été interrompus en raison de la pandémie.

Au moment de publier ces lignes, l'Archevêché de Rimouski n'avait toujours pas répondu à nos questions concernant l'interruption du chauffage de la cathédrale.

On ignore d'ailleurs toujours la composition du comité chargé de se pencher sur l'avenir de l'église, fermée depuis plus de cinq ans. Rien n'a filtré non plus concernant le travail qui a été fait par le chargé de projet, Jean Crépeault, embauché par l'Archevêché il y a plus de sept mois.

Depuis novembre, l'Archevêché affirme que l'identité des membres du comité sera dévoilée au cours des prochaines semaines.