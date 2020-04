Wall Street replonge dans le rouge

Les principales places boursières nord-américaines et européennes s'enfoncent de nouveau, mercredi, l'anxiété effectuant un retour en force après un début de semaine plus clément.

L'accélération meurtrière du virus aux États-Unis, où le président Donald Trump a appelé les Américains de se préparer à des semaines très difficiles, semble peser lourd dans la balance.

À New York, les indices Dow Jones et S&P 500 ont cédé 3,2 % dans les 30 premières minutes de transactions, tandis que le NASDAQ a glissé de 2,9 %.

À Toronto, l'indice S&P/TSX a baissé de 2,4 %.

Au même moment, en Europe, les reculs étaient de 3,3 % à Londres, 3,7 % à Francfort et 4 %.

En Asie, le Nikkei japonais a clôturé la journée en baisse de 4,5 %. Les pertes ont été plus limitées à Hong Kong (- 2 %) et à Shanghai (-0,6 %).

Les bourses mondiales ont bouclé un trimestre noir, l'un des pires de l'histoire et le passage de témoin entre le premier trimestre et le deuxième s'annoncent délicats après les propos sombres de Donald Trump sur la situation à attendre dans les deux prochaines semaines aux États-Unis , analyse Tangi Le Liboux, un stratège du courtier Aurel BGC.

Le président américain, qui espérait remettre le pays au travail pour Pâques, devra sans doute attendre un ou deux mois de plus , a-t-il ajouté.

Le pétrole, qui avait repris un peu son souffle mardi, est aussi reparti à la baisse, déprimé de nouveau par la chute de la demande mondiale pour l'or noir attribuable au coronavirus et la guerre des prix opposant l'Arabie saoudite et la Russie.

Le marché de la dette, par contre, restait toujours calme, comme ces derniers jours, largement abreuvé par la générosité des banques centrales.

Les indicateurs du jour qui intègrent désormais les effets désastreux de la pandémie devraient alourdir encore un peu plus l'ambiance.

Pour l'automobile, la chute historique de plus de 70 % du marché français et l'effondrement des ventes au Japon donnaient déjà le ton.

Plus tard dans la journée, les chiffres des créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis en mars (enquête ADP) devraient être particulièrement suivis.

Après les chiffres exécrables des inscriptions hebdomadaires au chômage, ce nouveau chiffre devrait confirmer que les destructions d'emplois ont atteint un niveau sans précédent du fait de la crise , déclare Christopher Dembik, responsable de la recherche économique à Saxo Banque.