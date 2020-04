Les inquiétudes persistent au sujet des travailleurs de la santé transfrontaliers

Le médecin hygiéniste en chef du bureau de santé de Windsor-Essex est inquiet.

C'est une préoccupation pour nous tous. Chaque fois que quelqu'un traverse la frontière et entre dans [la]communauté, cela augmente le risque de contagion dans [la] région. Nous devrions chercher à limiter les voyages transfrontaliers chaque fois que c'est possible , a affirmé le Dr Wajid Ahmed.

De son côté, le maire de Windsor affirme que des mesures raisonnables sont en place. Il indique avoir échangé mardi avec son homologue de Détroit, Mike Duggan. Il affirme qu'ils sont sur la même longueur d'onde quant aux précautions que prennent leurs hôpitaux respectifs.

Je pense que les hôpitaux du côté américain, et je sais que les hôpitaux ici à Windsor, ont intensifié leur dépistage sur certains membres du personnel - les employés qui sont plus susceptibles d'être sensibles s'ils travaillent à temps partiel à Détroit puis viennent travailler à temps partiel à Windsor notamment , a déclaré le maire de Windsor.

Concernant une plus grande restriction des passages à la frontière, le maire ne pense pas que l’on attendra un verrouillage sévère.

S'il y avait un arrêt brutal [des passages] à la frontière et qu'ils empêchaient tous ces travailleurs essentiels de traverser, le service d'urgence de l'hôpital régional de Windsor fermerait probablement ses portes et il en serait sans doute de même pour des étages et services entiers dans les hôpitaux de Détroit.

Drew Dilkens, le maire de Windsor