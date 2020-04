COVID-19 : ce qu'il faut savoir aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean

C'est ce qui ressort du point de presse virtuel tenu mercredi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS). Le Dr Donald Aubin était accompagné de la directrice des services professionnels, Marlène Landry.

Sept cas de COVID-19 se sont ajoutés au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la mise à jour quotidienne faite par Québec. Ces nouvelles personnes infectées portent à 31 le nombre total de cas confirmés dans la région.

Toutefois, peu de détails ont été donnés lors du point de presse sur ces nouveaux cas. De plus, la répartition entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean n'a pas été fournie.

60 automobilistes refusés d'accès sur la 175

Une soixantaine d’automobilistes qui tentaient de sortir de la région sans raison valable ont été forcés de rebrousser chemin au courant de la journée de mardi.

Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS), qui contrôlent les déplacements sur le boulevard Talbot, près de l’entrée de la Réserve faunique des Laurentides, ont intercepté et interrogé 1093 conducteurs au total.

Des policiers ont érigé un barrage dans le secteur de Laterrière, à l'entrée de la réserve faunique des Laurentides. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Selon Christian Michaud, lieutenant au SPS, les automobilistes invités à rentrer chez eux n'ont pu fournir aucune raison valable pour sortir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis samedi, les déplacements interrégionaux sont interdits afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Lundi, les policiers de Saguenay, qui ont aussi érigé un poste de contrôle routier près de Saint-Félix-d’Otis, sur la route 170, ont questionné 807 automobilistes. Il n’a cependant pas été possible de savoir combien, parmi eux, ont été interdits d’accès. Des critères précis encadrent les déplacements.

Saguenay pense à l’après

Saguenay se prépare à l’après-crise du coronavirus et travaille à l’élaboration d’un plan de rétablissement. Même si les frontières régionales demeurent fermées et que les Saguenéens sont toujours en confinement, la Ville veut être prête à redémarrer ses activités au moment opportun.

La mairesse, Josée Néron, a fait le point, mardi après-midi, aux côtés du coordonnateur du plan de mesures d’urgence, Carol Girard.

Tout juste sortie de quarantaine après son retour du Mexique, la première magistrate a tenu son point de presse à l’hôtel de ville de Saguenay, dans le respect des mesures de distanciation sociale. La plupart des journalistes ont cependant assisté à la rencontre par vidéoconférence.

Josée Néron a expliqué que la Ville travaille à l’élaboration d’un « plan de rétablissement ». Il s’agit d’un plan visant à éviter un « engouffrement » des activités et des services une fois les mesures de confinement levées. La mairesse et Carol Girard ont toutefois convenu qu’il n’y avait aucune indication, de la part du gouvernement du Québec, que ce serait le cas à court terme.

Une dizaine d’employés municipaux prêtent actuellement main-forte au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux sur un total de 90 qui ont levé la main.

Les employés de la Ville sont invités à remplir un formulaire, s’ils sont intéressés à faire du bénévolat pour le CIUSSS.

Par ailleurs, le taux d’absentéisme à Saguenay demeure très bas, en dépit de la crise. Sur 1753 employés, seulement 22 sont absents, ce qui équivaut à 1,2 % des employés.

Un employé d’une pharmacie atteint

La pharmacie Uniprix du boulevard du Royaume, dans le secteur Kénogami, a fermé pour la journée de mardi pour procéder à une décontamination après avoir appris qu'un employé était atteint de la COVID-19. La Pharmacie Caroline Boudreau et Emel Meddeb, affiliée à Uniprix, avertissait mardi ses clients à l'aide d'un message enregistré sur la ligne téléphonique de l'entreprise.

Depuis le 24 mars, plus aucun client ne pouvait pénétrer à l'intérieur de la succursale en raison d'une nouvelle façon de faire dans les pharmacies du Québec. Il fallait soit bénéficier de la livraison ou faire préparer sa commande d'avance pour la recevoir d'un commis dans le stationnement.

Quatre cas à L'Anse-Saint-Jean

Deux nouveaux cas de COVID-19 sont recensés à L'Anse-Saint-Jean, ce qui porte le total à quatre.

La petite municipalité du Bas-Saguenay a publié cette information dans un communiqué qu'elle a diffusé en fin de journée sur son site Internet et sur sa page Facebook.

Dans le communiqué, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean précise que ces personnes sont présentement en isolement complet à leur domicile, n'ont pas été en contact avec d'autres personnes et n'ont pas fréquenté de lieux publics.

Il est aussi indiqué que les quatre personnes concernées reviennent de voyage et qu'elles se sont placées en isolement dès leur retour.

L’ouverture d’une clinique dentaire d’urgence compromise

Une clinique dentaire d’urgence pourrait ouvrir à Chicoutimi pour traiter les patients à risque ou atteints du coronavirus.

L'Ordre des dentistes du Québec veut regrouper les services pour assurer la sécurité des patients et du personnel, mais l’équipement de protection dont les dentistes ont besoin n'est cependant pas disponible pour le moment, ce qui retarde le projet.

Une clinique dentaire d’urgence pourrait ouvrir à Chicoutimi pour traiter les patients à risque ou atteints du coronavirus Photo : Radio-Canada / Yves Bergeron

Une équipe de six dentistes et deux hygiénistes dentaires est prête à ouvrir la première clinique d’urgence en région dans les locaux de la clinique d’enseignement des Techniques d’hygiène dentaire du Cégep de Chicoutimi.

L'endroit serait spécialement aménagé pour accueillir des patients atteints de la COVID-19 ou qui pourraient en être porteurs et qui ont besoin de soins dentaires urgents.

Des maires de 70 ans et plus en mode télétravail

Pour bien des maires de la région, administrer les affaires municipales à partir de la maison est devenu une réalité en raison de leur âge. Plusieurs d’entre eux ont plus de 70 ans, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la COVID-19.

C’est notamment le cas de la mairesse de Lac-Bouchette depuis 2013, Ghislaine Hudon, qui a 72 ans.

Gilbert Simard, 71 ans, tient les rênes de Saint-Fulgence. La municipalité de la rive nord du Saguenay fait partie du réseau des Villages-relais du Québec. Cette nouvelle réalité l’incite à réfléchir à l'organisation du travail une fois la crise passée.

Des pertes énormes en culture

Pas moins de 711 ateliers, cours et spectacles culturels ont été annulés au mois de mars au Saguenay-Lac-Saint-Jean en raison de la COVID-19.

C'est ce qu'indique un sondage maison réalisé par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean du 13 au 28 mars. Les résultats, publiés sur Facebook, donnent un portrait du début de la crise.

Ainsi, les annulations ont touché 483 cours et ateliers, 41 ateliers scolaires, 28 spectacles, 27 concerts et prestations, sept projections et six résidences.

Les organismes ainsi que les artistes et les travailleurs autonomes devaient aussi donner une idée des pertes prévues de revenus.

Des chimistes de Rio Tinto fabriquent du désinfectant

Des employés du Centre de recherche et de développement Arvida (CRDA) de Rio Tinto se sont lancés dans la production de désinfectant pour les mains afin de combattre la propagation du coronavirus.

Le produit servira dans toutes les installations régionales de la compagnie.

Le scientifique Jean-Francois Gravel ainsi que les techniciens Dave Gagnon et Cyril Gaudreault font partie de l'équipe qui a travaillé sur le projet. Photo : courtoisie Rio Tinto