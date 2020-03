Les visières médicales confectionnées par Tristan obtiennent l’approbation de Santé Canada

Lili Fortin, présidente de Tristan, se dit très surprise d’avoir obtenu l’aval de Santé Canada en quelques jours à peine. On a reçu beaucoup de soutien et de collaboration autant que du fédéral que du provincial. Ils ont été très efficaces et très rapides , s’enthousiasme-t-elle au micro de l’émission Écoutez l’Estrie.

L'entrevue complète à Écoutez l'Estrie : Des visières fabriquées à Cookshire-Eaton

Les visières sont avant tout destinées au système de la santé, précise Lili Fortin. Cette dernière avoue recevoir également des appels provenant de pharmaciens, de dentistes, d’ambulancier ou encore d’ophtalmologues qui désirent s’en procurer.

J’essaie de gérer les priorités pour subvenir aux besoins des gens qui sont sur la ligne de front en priorité. Lili Fortin, directrice de Tristan

1000 exemplaires par jour

La production de ces visières médicale a débuté lundi. La semaine dernière a été consacrée à la fabrication des prototypes et à ajuster la ligne de production, d’après Mme Fortin. L’usine est capable d’en fabriquer 1000 par jour. Mais on améliore notre efficacité pour en faire 3000 par jour à partir de la semaine prochaine, idéalement, et peut-être plus si les besoins sont plus grands , assure-t-elle.

Pour le moment, l’entreprise se concentre pour approvisionner le Québec, car la province connaîtrait des ruptures de stock, d’après Lili Fortin. Je reçois des cris du cœur de médecins qui n’en ont plus , explique-t-elle.