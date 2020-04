Ça va bien aller : un nouveau rendez-vous télé avec Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion

Plus qu’un rendez-vous télé, Ça va bien aller se veut un véritable mouvement social pour briser l’isolement et mettre de l’avant l’élan de solidarité et de créativité incroyable qui anime la société québécoise dans le contexte historique que nous vivons , peut-on lire dans un communiqué.

Du lundi au jeudi, à 19 h, Fabien Cloutier s’entretiendra pendant 30 minutes avec Marie-Soleil Dion, chacun dans le confort de leur maison. Avec humour et simplicité, ils discuterons de choses et d’autres avec différents invités, incluant des artistes et des gens du public, qui participeront également à partir de chez eux.

Le but avoué de l'émission est de divertir, de rassembler les gens et de partager avec eux afin de briser l’isolement et offrir une lueur d’espoir aux personnes confinées chez elles. La production de Québécor Contenu, Trio Orange et 1R2D entrera en ondes dès la semaine prochaine.

Durant la période inimaginable que nous vivons, nous avons rapidement ressenti le besoin de poser un geste, de donner rendez-vous à tout le Québec pour s’offrir de passer un bon moment avec des gens rassurants et divertissants , résume Denis Dubois, vice-président aux contenus originaux chez Québécor Contenu.