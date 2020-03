Le gouvernement albertain veut garder des puits orphelins sur le marché

Le gouvernement de l’Alberta propose de modifier la mission de l’Association des puits orphelins (APO), pour lui permettre de maintenir en activité les puits de pétrole et de gaz qui lui sont confiés, pour ensuite les revendre ou même les exploiter elle-même.

L’APO est un organisme à but non lucratif sous la coupole de l’Agence albertaine de régulation de l’énergie. Il a ordinairement pour mission de décontaminer les infrastructures pétrolières et gazières qui ont été abandonnées par des compagnies qui n’ont pas les moyens de les nettoyer.

C’est le cas de plus de 3400 puits en Alberta. Cependant, plusieurs de ceux-ci sont encore capables de produire du pétrole, selon le gouvernement. Souvent, la compagnie qui en est propriétaire n’a simplement pas les moyens financiers pour les exploiter et est incapable de les vendre, croit le gouvernement.

Dans de tels cas, l’APO pourrait garder le puits en activité, l'exploiter et tenter, à son tour, de le vendre. Elle pourrait faire de même avec les oléoducs orphelins qui lui sont confiés.

Le but n’était pas de faire de l’APO un producteur de pétrole, mais de préserver la valeur commerciale des puits, ont expliqué des fonctionnaires du gouvernement.

Ces changements doivent être faits au plus vite pour permettre de « garder les gens au travail dans l’industrie pétrolière et gazière », pendant et après la pandémie de COVID-19, estime le ministre de l’Environnement, Jason Nixon.

« Nous voyons clairement cela comme une avenue de création d’emplois pour les mois qui viennent », dit-il.

Le projet de loi 12 fait d’ailleurs partie des trois législations que le gouvernement a présentées mardi comme des « mesures législatives urgentes » face à la pandémie. Le gouvernement aimerait le faire adopter avant la fin de la semaine.

L’opposition officielle croit que ça peut attendre

La chef de l’opposition officielle, Rachel Notley, n’est pas convaincue que ce soit si pressant. L’enjeu est trop complexe et mérite d’être plus longuement étudié et débattu, selon elle.

Elle accuse le gouvernement de profiter du fait que l’Assemblée fonctionne avec des effectifs réduits en raison de la crise pour faire passer en douce des lois controversées.

« Qu'on me comprenne bien : [ Les députés conservateurs ] exploitent la pandémie pour faire passer en vitesse des lois complexes qui n’ont pas besoin d’être adoptées tout de suite », affirme-t-elle.

Elle ajoute que des membres du gouvernement lui ont d’ailleurs dit que le projet de loi avait été écrit et préparé avant la pandémie.

Les puits orphelins sont une sérieuse épine dans le pied de l’Alberta depuis des années. Le vérificateur général a déclenché une enquête à ce sujet et le gouvernement provincial presse Ottawa de l’aider à accélérer leur décontamination.

Le projet de loi 12 propose toutefois une autre avenue pour « réduire l’inventaire de puits orphelins », soit celle d’en exploiter une plus grande proportion.

Une loi sur la protection des locataires adoptée immédiatement

L’Assemblée législative albertaine a repris ses travaux mardi après plus d’une semaine de pause. Le gouvernement a immédiatement présenté trois nouveaux projets de loi, dont le projet de loi 12.

Les deux autres avaient déjà été annoncés au cours des mises à jour quotidiennes de la province sur la COVID-19.

La loi pour protéger les locataires contre les évictions pendant la pandémie est passée directement en deuxième et troisième lecture pour être adoptée avec l’appui des néo-démocrates.

Les débats sur le projet de loi 11, qui octroie des pouvoirs additionnels aux agents de la paix et aux policiers pour faire respecter les règles de santé publique, devraient se poursuivre au cours de la semaine. Les agents de la paix et les policiers peuvent cependant déjà mettre ces pouvoirs en pratique grâce à des changements réglementaires que le gouvernement a introduits la semaine dernière. Il s’agit maintenant d’inscrire ces pouvoirs dans la loi.