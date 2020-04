Privés de stages à cause de la COVID-19, des étudiants finissants sont anxieux

Lors de l’annonce initiale de la fermeture des écoles ontariennes pendant trois semaines, l’Université Laurentienne avait simplement prévu de reporter les stages de ses étudiants en éducation, qui auraient dû commencer le 23 mars.

Mais avec la prolongation de la fermeture des écoles jusqu'en mai, la possibilité pour lesdits étudiants d’effectuer leurs stages devient encore plus faible.

À la lumière de cette annonce, il va falloir voir quelles seront les prochaines étapes , indique le vice-recteur aux études de l’Université Laurentienne, Serge Demers.

Il ajoute que les dirigeants de la Faculté d’éducation de l’Université Laurentienne, en collaboration avec leurs homologues de toute la province, ont entamé des discussions avec l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour voir s’il y a moyen de remplacer ces stages-là par d’autres expériences qui seraient reconnues au même titre.

L’Ordre des enseignantes et des enseignants devra nous donner des indications à savoir si bel et bien, il doit y avoir un travail en salle de classe ou s’ils veulent modifier leur réglementation pour permettre à ce groupe d’élèves là de façon exceptionnelle d’avoir soit moins de jours de stage ou une expérience différente de stage. Serge Demers, vice-recteur aux études de l’Université Laurentienne

Le campus de l'Université Laurentienne est fermé jusqu'à nouvel ordre en raison de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

L’incertitude angoisse toutefois les étudiants comme Joseph Gamble. Le finissant en éducation à l’Université Laurentienne a même déjà obtenu une offre d’emploi auprès d’un conseil scolaire ontarien.

C’est un gros stress, de l’anxiété parce qu’il y a beaucoup d’inconnues. Les postes que moi et d’autres étudiants avons obtenus sont conditionnels à notre qualification auprès de l’Ordre des enseignants , souligne-t-il.

Étant aussi président de l’association étudiante de l’École des sciences de l’éducation, M. Gamble dit recevoir des appels et des courriels chaque jour provenant d’autres étudiants qui cherchent à obtenir des clarifications.

Ils veulent savoir ce qui se passe, l’état de nos stages. Il y en a qui avaient planifié de se déplacer pour leurs stages. Là, les stages n’ont pas lieu, alors ce sont tous les appartements, les logements qui sont en question. Le niveau d’anxiété est assez élevé. Joseph Gamble, étudiant en éducation à l’Université Laurentienne

Le Collège Boréal est aussi en mode gestion de crise. Une vingtaine d’étudiants du programme de techniques de soins vétérinaires pourraient même ne pas obtenir leur diplôme ce printemps comme prévu, selon la doyenne de l’École des sciences de la santé, Kim Morris.

Nous avons un agrément qui stipule clairement que les étudiants doivent faire un stage à la fin de la quatrième étape (fin de la deuxième et dernière année) qui devait se terminer à la fin du mois d’avril. Les places de stages pour ce programme sont des hôpitaux et des cliniques vétérinaires et ces gens-là ont vraiment réduit au minimum les gens qui peuvent entrer dans les cliniques et donc les stages ne peuvent pas avoir lieu en ce moment , explique-t-elle.

Les stages vont devoir être reportés pour que les étudiants puissent satisfaire à tout ce que l’agrément dicte pour obtenir le diplôme. Kim Morris, doyenne de l’École des sciences de la santé du Collège Boréal

La doyenne de l'École des sciences de la santé du Collège Boréal, Kim Morris. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Composer avec une situation frustrante

La perspective d’obtenir son diplôme plus tard que prévu est loin de réjouir l’étudiante Mélodie Dubuc, même si elle dit comprendre les restrictions mises en place par les établissements de soins vétérinaires.

Honnêtement, je trouve ça un petit peu frustrant. On travaille fort puis on a une vision pour ce qu’on veut accomplir, mais ce n’est pas quelque chose qu’on peut contrôler , affirme-t-elle.

La jeune femme originaire de Casselman, dans l’Est ontarien, dit s’être résignée à prendre ce que la nature [lui] apporte et rendre ça le plus positif possible . Elle compte profiter des prochaines semaines pour développer sa jeune entreprise de soins aux animaux domestiques.

Je me dis que si je n’arrive pas à trouver [un stage] immédiatement, au moins, j’ai l’opportunité de travailler sur mon plan d’entrepreneuriat et essayer d’améliorer mon entreprise pour offrir un meilleur service à la clientèle. Mélodie Dubuc, étudiante en soins vétérinaires au Collège Boréal

Même s’il demeure impossible de prédire la date d’un retour à la normale, le Collège Boréal promet d’octroyer des attestations de réussite aux étudiants dès qu’ils auront fini leurs stages pour ne pas retarder davantage leur entrée sur le marché du travail.

Des solutions de rechange plus complexes à mettre en place que d’autres

Le Collège Boréal a pu mettre en place des solutions de rechange plus rapides pour certains de ses programmes dont les étudiants doivent aussi effectuer des stages.

Mme Morris donne en exemple le programme en grande demande de préposés aux services de soutien personnel, où les étudiants avaient un stage prévu en avril.

Ces étudiants avaient déjà fait un stage en milieu hospitalier et nous leur donnons maintenant des scénarios, des travaux de réflexion afin qu’ils puissent obtenir leur diplôme ayant un minimum de 80 % des résultats d’apprentissage et ensuite aller sur le marché du travail , fait savoir la doyenne.

Selon le vice-recteur Serge Demers, l’Université Laurentienne compte offrir des simulations virtuelles à ses étudiants en sciences infirmières.

Alors que dans la dernière semaine, il y a eu une fermeture à nos stagiaires dans les hôpitaux qui ont d’autres préoccupations, l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’Ontario semble nous indiquer que des simulations pourraient être reconnues au lieu de l’expérience en face à face. Serge Demers, vice-recteur aux études de l’Université Laurentienne

L’établissement anticipe toutefois des difficultés dans certains domaines comme l’orthophonie.

Pour eux, c’est encore beaucoup plus complexe comme stages parce qu’on nécessite un certain nombre d’heures dans une spécialisation et encore une autre et une autre. Alors avec la fermeture des écoles, ça c’est une clientèle importante sur laquelle ils ne peuvent plus compter. On a une clinique d’orthophonie aussi sur le campus qui, pour le moment, est fermée , déclare M. Demers.