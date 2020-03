L’école à la maison commence lundi prochain à l’Î.-P.-É.

À partir du 6 avril, les enseignants prendront la barre de l’apprentissage à domicile et établiront des liens avec les élèves de la manière la plus efficace pour tous , a déclaré mardi le ministre de l’Éducation de l'Île-du-Prince-Édouard, Brad Trivers.

Par contre, la totalité des évaluations provinciales est annulée pour le reste de l’année scolaire. Cela inclut l’évaluation des compétences en langue française du DELF et celles de la petite enfance sont annulées.

Du matériel sera fourni, de sorte que, quel que soit l’accès à l’Internet, les familles et les étudiants puissent continuer à mettre en pratique leurs compétences et à apprendre.

Toute lacune dans l’apprentissage résultant de la crise de la COVID-19 sera comblée et les élèves pourront passer au niveau supérieur. Brad Trivers, ministre de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard

Le premier ministre Dennis King a promis aux élèves de la promotion 2020 la tenue de leur cérémonie de remise des diplômes et du bal de fin d'année, même s’il est possible que ces événements aient un aspect un peu différent. Personne ne sait avec certitude à quoi ressembleront les prochaines semaines ou les prochains mois, mais je ne permettrai pas que la COVID-19 vous prive de ces célébrations importantes a-t-il décrété.

Quelque fait en bref 60 minutes d’enseignement par jour sont prévues pour les classes du niveau élémentaire.

90 minutes d’enseignement par jour axé sur la lecture, le calcul, les sciences pures et sociales sont prévues pour les classes du niveau intermédiaire.

Deux heures de cours par semaines sont prévues pour les classes du secondaire.

Les programmes d’études pour les élèves de la maternelle à la neuvième année donneront la priorité aux mathématiques et à l’alphabétisation.

Insécurité alimentaire

En l’absence du programme de petits déjeuners et de déjeuners scolaires dans les écoles actuellement fermées, une aide sera apportée aux familles confrontées à l’insécurité alimentaire.

Les personnes souhaitant accéder au programme sont priées de contacter les lignes de soutien au 902-368-5155 ou 902-368-6990 ou par courriel à supportforfamilies@edu.pe.ca.

Réouverture des garderies

Le ministère de l’Éducation a indiqué que les garderies devraient commencer à rouvrir dès le 2 avril pour les enfants des travailleurs essentiels. Des protocoles de santé et de sécurité seront mis en place , a-t-il dit. Pas plus de cinq personnes seront autorisées à entrer dans une pièce, y compris le personnel, et aucune nourriture ne sera préparée dans les centres.

Brad Trivers a par contre précisé que les employés des garderies ne sont pas tenus de revenir au travail. Nous leur demandons de se porter volontaires pour le faire . En date du 31 mars, une vingtaine de garderies ont exprimé leur intérêt pour une réouverture.

Avec les informations de Shane Ross de CBC