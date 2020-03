Sue Montgomery citée en déontologie municipale

La Commission municipale du Québec (CMQ) souhaite entendre la mairesse d'arrondissement Sue Montgomery dans un avenir rapproché en lien avec une affaire d'éthique et de déontologie qui lui a déjà valu d'être expulsée de Projet Montréal, le parti de Valérie Plante.

Mme Montgomery est donc citée en déontologie municipale, elle qui dirige l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le plus populeux de la métropole.

En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer qu'elle a commis plusieurs manquements aux règles prévues au Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils des arrondissements , écrit la Direction du contentieux et des enquêtes de la CMQCommission municipale du Québec dans une décision rendue publique mardi  (Nouvelle fenêtre) .

La Commission estime qu'en vertu des informations dont elle dispose, Mme Montgomery pourrait avoir contrevenu à trois articles dudit Code.

La principale intéressée doit maintenant décider si elle plaide coupable ou si elle souhaite se défendre devant la section juridictionnelle de la Commission, qui agit comme tribunal administratif dans cette affaire. Aucune date ne semble avoir été fixée quant à la suite des procédures.

C'est le contrôleur général de la Ville de Montréal qui a déposé la plainte contre Mme Montgomery auprès de la CMQCommission municipale du Québec le mois dernier.

La mairesse d'arrondissement n'a pas voulu commenter ce nouveau développement, mardi, nous référant plutôt à son avocat.

Trois mois de conflit

Le torchon brûle depuis le début de l'année entre Mme Montgomery et le cabinet de Valérie Plante.

La mairesse de CDN-NDGCôte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce siège comme indépendante depuis qu'elle a été exclue du caucus de Projet Montréal, le 24 janvier, pour avoir refusé d’appliquer les recommandations du contrôleur général dans une affaire de harcèlement psychologique concernant deux employés municipaux et sa chef de cabinet, Annalisa Harris.

Mais depuis, la situation n'a fait que s'empirer.