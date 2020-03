La présence de main-d’œuvre indépendante inquiète les services de santé de la Côte-Nord

Le Syndicat des intervenantes et intervenants en santé du Nord-est québécois (SIISNEQ), qui représente les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de la Côte-Nord, s'inquiète de la présence de travailleurs de la santé d'agences indépendantes qui viennent prêter main-forte aux équipes du Centre intégré de santé et des services sociaux de la région.