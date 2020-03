Restaurateur généreux durant le conflit à l’ABI : des travailleurs l’aident aujourd’hui

Un restaurateur qui a aidé les employés de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) durant le lock-out reçoit à son tour le soutien des travailleurs.

Le propriétaire de la rôtisserie Guay, Michaël Guay, leur a offert des repas à faible coût durant tout le conflit de travail, et ce, jusqu’à ce que tous les employés soient de retour à l’usine.

Son geste n’a pas été oublié. Des travailleurs et retraités de l’ ABIAluminerie de Bécancour inc. ont décidé d’amasser de l’argent pour l’aider et ils se font un devoir de commander des repas à la rôtisserie.

Avec la consigne de fermer les salles à manger, c’est minimum 80 % de mon chiffre d’affaires qui s’est envolé du jour au lendemain , a déclaré Michaël Guay.

Dans le fond, c'est de redonner au suivant. C'est le gars qui nous a appuyés et c'est la moindre des choses qu'on vienne à son aide. Réjean Thibeault, retraité de l’ABI qui a initié le mouvement d’aide pour le restaurant

La rôtisserie Guay, à Bécancour, a dû fermer sa salle à manger, dans la foulée des mesures pour éviter la propagation de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

En raison de la crise de la COVID-19, la rôtisserie Guay a dû mettre à pied la presque totalité de ses 25 employés et si la situation dure trop longtemps, son propriétaire craint de devoir fermer son restaurant.