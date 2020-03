Des ambulanciers inquiets de contaminer leurs proches

Malgré des demandes répétées auprès de l'entreprise Dessercom, ces travailleurs affirment avoir reçu une fin de non-recevoir. L'employeur exige qu'ils nettoient eux-mêmes leurs vêtements à la maison.

Un non-sens pour ces travailleurs. On est en contact avec les patients, on rentre chez eux, dans les maisons qui sont infectées, mais il faut quand même le soir que je me change et que je ramène mon uniforme pour le laver dans la laveuse chez moi , explique l'ambulancier et délégué syndical à la FTPQ, Michael Bédard.

Le cabinet de la ministre de la Santé et l'entreprise Dessercom, ont mentionné à Radio-Canada qu'une réaction pourrait venir plus tard, mardi.

Ces demandes des ambulanciers arrivent alors qu’une entente est survenue lundi soir entre la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et le gouvernement provincial concernant la sécurité des travailleuses dans ce contexte de pandémie.