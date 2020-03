COVID-19 : 8,3 millions $ en plus pour les Ténois

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dégage environ 8,3 millions de dollars supplémentaires pour aider les entreprises, les familles et les collectivités touchées par la pandémie de la COVID-19 .

Cette enveloppe s’ajoute au programme d’urgence de 13,2 millions de dollars annoncé le 20 mars et qui constituait la première phase de plusieurs mesures d’aide à venir.

Au total, Yellowknife alloue près de 21,5 millions $ pour appuyer les secteurs et les gens les plus impactés par la crise sanitaire qui compte, mardi, près de 8 500 cas d’infections au coronavirus au pays. Les Territoires du Nord-Ouest n’en recensent qu’un seul tandis que 833 tests ont été effectués.

Les ministres des Finances et de l’Industrie, du Tourisme, de l’Investissement et des Infrastructures ont assuré, lors de leur conférence de presse, que cette aide est « immédiate ». Certains détails seront communiqués plus tard cette semaine.

Caroline Wawzonek et Katrina Nokleby ont mis de l'avant la collaboration qui est en place avec le gouvernement Trudeau pour apporter la meilleure aide possible aux Ténois.

Il n’y a aucun doute que nous devons continuer à travailler étroitement avec nos collègues fédéraux alors que nous analysons et abordons les impacts financiers de la COVID-19. Caroline Wawzonek, ministre des Finances des T.N.-O.

Une allocation d’urgence

Selon qu’on vive seul ou au sein d’un ménage, la ministre des Finances a annoncé qu’une allocation d’urgence sera octroyée sans tarder aux bénéficiaires de l’aide sociale.

Les individus vivant seuls recevront un montant unique de 500 dollars alors que les foyers d’au moins deux personnes toucheront 1000 dollars. Ce qui veut dire que leur chèque d'avril sera majoré de ce montant en fonction de la composition de ménage.

C’est pour s’assurer qu’ils ont les produits de nettoyage adéquats et qu’ils se préparent dans l’éventualité d’un isolement de 14 jours. Caroline Wawzonek, ministre des Finances des T.N.-O.

Cette indemnité d’urgence est estimée à un montant total de 1,617 million $. Une personne qui n’est pas dans le système peut contacter son bureau local d'aide au revenu pour évaluer comment elle peut bénéficier de cette aide ponctuelle.

Une aide au logement

Cette seconde vague de financement comprend aussi une enveloppe de 5 millions $ pour des logements temporaires permettant aux itinérants de « s'isoler et de réduire les risques de propagation de la COVID-19 », souligne la ministre Wawzonek.

Cet argent sera réparti comme suit : 1,4 million $ servira à la création de 36 logements dans l’immeuble Aspen Apartments et de 25 unités à Arnica Inn; et 3,6 millions $ seront injectés dans 130 logements à travers le territoire.

Les appartements de l'immeuble Aspen à Yellowknife seront convertis en logements temporaires pour permettre aux sans-abri de la ville de s'isoler en cette période de pandémie du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Hilary Bird (CBC)

Les transports

Yellowknife apporte également son appui au secteur de l’aviation, lourdement touché dans cette conjoncture pandémique.

Ce soutien financier de 1,5 million $ concerne le secteur des transports dans son ensemble, à savoir l'aviation, les taxis et les véhicules de location, mais également les entreprises de tourisme et de services, de logistique et d'autres entreprises industrielles qui opèrent dans les 27 aéroports du territoire.

En outre, le gouvernement annulera également les baux, les licences et les frais de concession du 1er avril à la fin juin pour ces entreprises qui se trouvent au sein des aéroports.

Le soutien que nous avons annoncé aujourd'hui aidera, mais ne constitue qu'une partie de l'équation. Katrina Nokleby, ministre de l’Industrie, du Tourisme, de l’Investissement et des Infrastructures des T.N.-O.

Un coût de vie plus élevé

Ce n’est un secret pour personne, le coût de la vie dans les Territoires est élevé. Cependant, à l’heure actuelle, aucune mesure particulière n’est prise pour bonifier l’aide aux travailleurs de 2000 dollars qu’Ottawa a annoncée mercredi passé.

Caroline Wawzonek affirme que « le gouvernement fédéral est en train de préciser » son soutien aux provinces et territoires.

De ce que je sais, nous n’avons pas reçu quelque chose de différent, d’unique, mais je suis confiante que le gouvernement fédéral sait que notre situation ici, dans le Nord, est un peu différente. Caroline Wawzonek, ministre des Finances des T.N.-O.

La ministre des Finances dit se pencher avec les ministres de la région sur la manière d'avoir une conversation plus axée sur le Nord avec le gouvernement fédéral, car les réalités dans les territoires diffèrent de celles des provinces. Elle ne doute cependant pas de la coopération qui s’établira avec Ottawa pour trouver les fonds nécessaires dans l’éventualité où les besoins des Territoires le requéraient.

Alors dans ce cas, ajoute madame Wawzonek, il se peut que son gouvernement fasse une troisième annonce pour mieux soutenir les Ténois.

Les ministres Nokeby et Wawzonek ont déclaré que la phase deux de leur programme d’urgence n'est pas terminée et que les discussions se poursuivront au cours des prochains mois, car les impacts de la pandémie se feront ressentir à long terme.