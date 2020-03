Vivre un deuil en temps de COVID-19, synonyme de solitude et isolement

Alors qu’habituellement, il s’agit d’une période de recueillement entre proches, les personnes endeuillées doivent plus que jamais traverser cette épreuve dans la solitude.

Denise Voisine est une septuagénaire de Rouyn-Noranda qui a récemment perdu son conjoint de fait. Elle trouve difficile le fait de devoir vivre son deuil dans la solitude.

Denise Voisine vit le deuil de son conjoint dans la solitude et l'isolement. Photo : Facebook/Denise Voisine

J’ai quatre filles avec qui je suis très proche, c’est officiel que toute ma famille serait avec moi si nous ne vivions pas cette pandémie , lance-t-elle.

Ce n’est pas tant le fait de ne pas pouvoir faire de funérailles, puisque nous sommes en hiver, donc on ne peut pas le mettre en terre de toute façon. C’est plus le fait de vivre ça seule. Mes enfants sont à l’extérieur de la ville et ils ne peuvent pas venir me voir , explique la dame.

Je ne souhaite ça à personne. Denise Voisine, qui a récemment perdu son conjoint

La Rouynorandienne réussit néanmoins à garder le contact avec ses proches. Une chance que nous avons les réseaux sociaux, je parle à mes filles tous les jours avec Facetime ou au téléphone, une chance qu’on a ça , avoue-t-elle.

Même si elle admet que c’est un dur moment à passer, Denise Voisine soutient que la solitude lui pèse lourd.

Mon conjoint voyait souvent les gens du CLSC pour ses problèmes de santé et il y avait toujours quelqu’un à la maison. Là, depuis qu’il est décédé, tout a coupé, je ne vois plus personne alors que j’en voyais à tous les jours dans le passé , souligne-t-elle.

Modification des pratiques

La façon de célébrer les défunts est assurément transformée, du moins pour l’instant. Certains opteront peut-être davantage pour des incinérations, en raison des obligations légales des thanatologues.

La Loi sur les services funéraires ici au Québec nous permet d’exposer une dépouille dans les 30 jours suivant le décès. Une fois que les 30 jours sont passés, l’exposition doit se faire dans un cercueil fermé , détaille le directeur général des Résidences funéraires Blais, Patrick Blais.

Des outils sur le web

Il y a également des sites web qui peuvent aider les gens à cheminer dans le deuil. La Fédération des coopératives funéraires du Québec (FCFQ), par exemple, offre La Gentiane, un outil en ligne proposant des conseils aux personnes endeuillées.

On peut trouver sur cet outil web des textes conseillant quoi faire avec les objets des défunts. Il est possible aussi de lire des dizaines de témoignages de personnes appartenant à la francophonie d’un peu partout dans le monde et les gens ont également la possibilité d’en écrire s’ils en ressentent le besoin.

Alain Leclerc, directeur général de la Fédération des coopératives funéraires du Québec. Photo : Gracieuseté d'Alain Leclerc

Le directeur général de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, Alain Leclerc, indique qu’il n’y a pas de recette miracle pour vivre un deuil, car tous et chacun sont différents, bien sûr.