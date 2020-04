94 ans, branchée sur FaceTime et moins confinée que jamais

Rachel Gingras, 94 ans, vit son confinement en bonne compagnie. Quelques jours par semaine, sa petite-fille Lauriane a pris l’habitude de la visiter à quelques mètres de distance, accompagnée de sa couvée de cinq enfants. Le soir, cette matriarche branchée utilise sa nouvelle tablette et FaceTime pour rester connectée!

Les retrouvailles ont l'allure d’un rituel. Les jours de visite, dès que sonne 14 h, Mme Gingras sort s’asseoir sur le perron de la maison qu’elle habite encore, dans le secteur Charny, à Lévis.

Quelques minutes passent, puis une volée d’ Allô allô! enjouée saute par-dessus le banc de neige jusqu’à ses oreilles.

Un grand sourire illumine alors le visage de la matriarche tandis que ses ouailles s’accoudent à la galerie.

Pendant l’heure que durent les rencontres, personne ne franchit le balcon pour respecter la distance de deux mètres préconisée par les autorités.

Je suis chanceuse, c’est certain! Si pour tout le monde, c'était comme ça, y'aurait pas de monde malheureux. Rachel Gingras, 94 ans

Je me suis mis à la tablette aussi, explique-t-elle. Mon fils m'a expliqué comment utiliser FaceTime : je ne suis pas parfaite, mais j'suis pas pire! , se réjouit Mme Gingras, visiblement fière d'avoir apprivoisé si vite l'application venue au monde alors qu'elle avait... 84 ans.

Mardi, les enfants arrivaient avec un projet pour leur arrière-grand-mère : profiter de la neige fondante pour ériger un bonhomme de neige devant le perron.

Crise oblige, Rachel Gingras a rapidement apprivoisé la tablette électronique et FaceTime. Photo : Radio-Canada / Dominique Martel

Elle, elle ne peut pas en faire des bonshommes de neige, explique Nolan, l’aîné des trois garçons. On a du fun quand on vient ici; on a du fun pour elle , ajoute-t-il.

En temps normal, le dimanche était consacré aux retrouvailles familiales dans la maison de cette arrière-grand-mère.

Lauriane n’avait toutefois pas la chance d’y amener sa famille bien souvent. Infirmière de nuit, ses horaires la privaient la plupart du temps des réunions dominicales.

Lauriane Turcotte croit que la crise permet de retrouver des valeurs que la société avait tendance à oublier, comme l'entraide et l'attention aux autres. Photo : Radio-Canada / Dominique Martel

Là, ça fait deux fois cette semaine qu'on vient. Donc oui, je pense qu'on se voit plus , explique la jeune maman.

Au début, ça partait de l'idée d'aller lui porter des dessins dans sa fenêtre quand je revenais de travailler le matin, indique Lauriane. Puis en allant porter les dessins, j'me suis dit : ‘’ben pourquoi pas aller la voir tout le monde ensemble, ça va changer les idées de tout le monde, ça va occuper les enfants en même temps’.’

Mme Gingras, elle, ne demande pas mieux, quoi que la distanciation physique imposée par les autorités la prive de retrouver des joues qu’elle aime tant bécoter.

Ben c'est ça le pire aussi : un p'tit bec icitte, un p'tit bec là… Mais là, ben on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les prendre dans nos bras. Ça va bien finir un jour par passer! Rachel Gingras, 94 ans

En attendant, Alice, l’aînée de Lauriane, a un message pour tous les petits et arrière-petits-enfants confinés du Québec :

Moi j'aimerais ça dire à tout le monde genre d'aller rendre visite à leurs grands-parents, à leurs arrière-grands-parents. Ça leur fait du bien! Alice Turcotte, 11 ans

Son arrière-grand-mère, à quelques pas de là, sourit tendrement. Pour elle, à ce moment, la vérité sort bel et bien de la bouche des enfants...