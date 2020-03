Une Magogoise expatriée en Arizona rentre à la maison

La résidente de Sedona a eu des inquiétudes en discutant avec ses proches au Québec. La peur de rester coincée aux États-Unis l’a poussée à quitter la vie qu’elle avait bâti là-bas pour retrouver sa famille au Canada.

Chantal Lacasse a aussi perdu son emploi quelques jours avant son départ de l’Arizona. L’entreprise pour laquelle elle travaillait a dû la mettre à pied vu le contexte actuel.

Le plus difficile, ça aura été de ne pas se sauter dans les bras [avec ses proches]. Chantal Lacasse, Magogoise

Elle affirme toutefois ne pas se sentir plus en sécurité en Estrie qu’aux États-Unis. Je ne suis pas plus à risque que les gens qui sont déjà en Estrie , souligne-t-elle, alors que l’Estrie est la deuxième région du Québec la plus touchée par la pandémie. Selon elle, il n’y avait qu’un seul cas à Sedona lorsqu’elle a quitté la ville. L’Estrienne a constaté des regards inquiets lorsqu’elle disait aux Canadiens croisés sur le chemin du retour qu’elle arrivait des États-Unis.

Revenue dimanche, la Magogoise s’est mise en quarantaine dès son arrivée au pays.