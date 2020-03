Saguenay se prépare à l’« après COVID-19 »

Saguenay se prépare à l’après-crise du coronavirus et travaille à l’élaboration d’un plan de rétablissement. Même si les frontières régionales demeurent fermées et que les Saguenéens sont toujours en confinement, la Ville veut être prête à redémarrer ses activités au moment opportun.

La mairesse, Josée Néron, a fait le point, mardi après-midi, aux côtés du coordonnateur du plan de mesures d’urgence, Carol Girard.

Tout juste sortie de quarantaine après son retour du Mexique, la première magistrate a tenu son point de presse à l’hôtel de ville de Saguenay, dans le respect des mesures de distanciation sociale. La plupart des journalistes ont cependant assisté à la rencontre par vidéoconférence.

Josée Néron a expliqué que la Ville travaille à l’élaboration d’un « plan de rétablissement ». Il s’agit d’un plan visant à éviter un « engouffrement » des activités et des services une fois les mesures de confinement levées. La mairesse et Carol Girard ont toutefois convenu qu’il n’y avait aucune indication, de la part du gouvernement du Québec, que ce serait le cas à court terme.

Est-ce qu’on pourrait bénéficier d’une reprise plus rapide qu’ailleurs si c’est un foyer moins chaud? C’est une éventualité, mais on n’est pas encore rendu là , a convenu Josée Néron, qui a dit vouloir tenter d’éviter un nœud gordien.

On n’a aucune indication du Ministère à savoir comment les choses vont se dérouler. On veut savoir comment on peut se préparer à remettre les activités en marche […].On est en mode 100 % intervention. On travaille à mettre en place un comité pour le rétablissement. On veut être prêt et ne pas attendre à la dernière minute pour savoir comment on va offrir les services à la communauté. On s’attend à ce que tout ça se fasse de façon graduelle , a renchéri Carol Girard, qui est aussi directeur du service de sécurité incendie de Saguenay.

La mairesse Josée Néron. Photo : Radio-Canada

La Ville veut aussi voir comment il sera possible de relancer le processus d’appels d’offres, alors que l’incertitude économique plane dans la région comme ailleurs.

10 employés de la Ville en renfort au CIUSSS

Une dizaine d’employés municipaux prêtent actuellement main-forte au CIUSSS sur un total de 90 qui ont levé la main.

Les employés de la Ville sont invités à remplir un formulaire, s’ils sont intéressés à faire du bénévolat pour le CIUSSS.

On y va en fonction des besoins, mais on considère également nos propres besoins , a rappelé la mairesse, qui en appelle d’ailleurs à l’indulgence de la population en ce qui a trait à la réparation du réseau routier en période de dégel.

Par ailleurs, le taux d’absentéisme à Saguenay demeure très bas, en dépit de la crise. Sur 1753 employés, seulement 22 sont absents, ce qui équivaut à 1,2 pour cent des employés.

On n’est pas en situation où on manque de ressources pour faire face à la situation. Carol Girard, coordonnateur du plan de mesures d'urgence

Des 22 absents, deux sont en attente d’un diagnostic de COVID-19. Aucun employé de la Ville n’est atteint pour l’instant.

Dénonciations

Josée Néron invite les citoyens de Saguenay à demeurer chez eux et à respecter les mesures d’isolement. Elle demande aussi aux gens de ne pas hésiter à rapporter des rassemblements qui sont actuellement proscrits, mais à ne pas communiquer avec la ligne d’urgence 911.

Même si la situation semble sous contrôle, on ne doit pas baisser les bras. La COVID-19 ne prend aucun repos et attend juste le bon moment pour se faire valoir […]. Ce n’est pas une course de 100 mètres, c’est un marathon dans lequel on est engagé , a-t-elle dit.

À la suite de la fermeture des frontières régionales samedi, la Ville a reçu énormément de questions. En cas de besoin, la population est invitée à communiquer avec Services Québec au ou 1-877-644-4545